Комитет нацбезопасности Казахстана начал проверку в отношении комика Сабурова

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана организовал проверку в отношении стендап-комика Нурлана Сабурова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом до завершения мероприятий статья, по которой проводится проверка, не будет известна.

Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в целях нацбезопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционно-духовных ценностей.

Как писали СМИ, решение было связано в том числе с нарушениями миграционных и налоговых законов. Утверждалось, что комик, будучи гражданином Казахстана, пытался легализовать заработанные в РФ деньги через посредников, игнорируя миграционные нормы и налоги.

Позже казахстанский активист Марат Турымбетов потребовал проверить информацию о том, что летом 2025 года юморист передал российским военным в зоне СВО 10 мотоциклов. Это может квалифицироваться как финансирование и обеспечение наемничества, за которое в республике грозит до 12 лет лишения свободы.