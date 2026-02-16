Лукашенко заявил о невозможности оторвать Белоруссию от России

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым в Минске заявил, что никакая сила не способна разорвать союз республики и Москвы, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание БелТА.

По словам Лукашенко, в России звучат мнения, что кто-то пытается оторвать Белоруссию от Москвы. Однако он подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства "связали две страны воедино" – вероятно, "на долгие-долгие десятилетия и века".

Белорусский лидер отметил, что республика всегда была ориентирована на Россию, где "наше многое, если не все". Он считает, что между странами царит полное единство – как в этом вопросе, так и в политической сфере.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с Лукашенко. Основной темой беседы стала подготовка к предстоящему заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. Вместе с тем стороны обсудили текущее состояние и перспективы белорусско-российских отношений.

До этого белорусский лидер заявил, что Россия и Белоруссия реализуют все договоренности между странами. По словам Путина, в отношениях стран фактически нет вопросов, которые требовали бы внимания президентов.