МИД РФ: Россия и Белоруссия ведут работу по отмене телефонного роуминга

Россия и Белоруссия ведут работу по отмене телефонного роуминга между странами. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Мы сохраняем готовность к продолжению работы профильных ведомств и операторов связи с выходом на полную отмену роуминга, которая бы полностью исключала взимание дополнительной платы за связь на территории сопредельной страны", – сказал Полищук.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск реализуют все договоренности между странами. Это касается как военно-технического сотрудничества, так и экономики.

В свою очередь, Владимир Путин добавил, что в отношениях стран фактически нет вопросов, которые требовали бы внимания президентов. Правительства работают между собой "очень плотно". При этом "всегда находится", о чем поговорить.