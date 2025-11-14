Песков указал на отсутствие дискомфорта при "периоде охлаждения" сим-карт

Фото: kremlin.ru

"Период охлаждения", введенный для сим-карт граждан, возвращающихся из-за границы, не вызывает дискомфорта у жителей России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля сделал акцент на том, что система отлажена и работает без сбоев. Также он назвал необходимостью принятие данного решения в целях обеспечения безопасности.

"Сейчас это стоит во главе угла", – заключил Песков.

Соответствующие нововведения начали действовать 10 ноября. Теперь при возвращении из-за рубежа россиянам нужно активировать сим-карту, подтвердив, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До активации мобильный интернет и СМС будут блокироваться.

Как уточняли в Минцифры, доступ к интернету и сообщениям можно восстановить, авторизовавшись через капчу на сайте оператора или позвонив в call-центр, чтобы пройти процедуру идентификации по телефону.

"Период охлаждения" будет применяться в двух основных случаях: при использовании сим-карты в международном роуминге и когда карта не проявляла какой-либо активности свыше 72 часов.

