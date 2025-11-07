"Коммерсант": в РФ планируют "охлаждать" СМС и мобильный интернет после роуминга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России могут ввести "период охлаждения", если сим-карта находилась в международном роуминге, а также если ее не использовали более 72 часов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как уточнили собеседники издания, подразумевается, что при введении "периода охлаждения" СМС и мобильный интернет не будут работать в течение 24 часов.

Однако блокировку можно будет обойти. Сим-карта сможет работать в привычном формате, если пользователь пройдет тест капчей на определение, не является ли он ботом.

Источники журналистов отметили, такая мера может помочь определять бесхозные сим-карты, которые могут использоваться для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее сообщалось, что в России появились детские сим-карты. Благодаря этому у родителей появится возможность в любое время получать геотреки детей без подачи официального заявления. Кроме того, с их помощью будет блокироваться доступ в социальные сети, где действуют возрастные ограничения.

