В РФ появились детские сим-карты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минцифры России вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей, сообщил глава министерства Максут Шадаев в рамках межрегионального форума поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

По его словам, такие сим-карты обеспечат родителям возможность в любое время получать геотреки детей. Делать это можно будет по запросу без подачи официального заявления и без судебных решений.

Предложение о введении специальных сим-карт для детей до 14 лет Шадаев выдвинул в августе этого года. Он объяснил, что они будут иметь определенные настраиваемые родителями средства фильтрации трафика. Кроме того, с их помощью будет блокироваться доступ в социальные сети, где действуют возрастные ограничения.

При этом глава ведомства указывал, что родители могут не захотеть приобретать подобные сим-карты. Однако он добавил, что обычно взрослые заинтересованы в том, чтобы дать ребенку сим-карту, которая имеет настраиваемую фильтрацию.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Александр Ющенко, комментируя данное предложение, оценил инициативу положительно. Тем не менее он подчеркнул, что ее нужно доработать и проверить на практике. Парламентарий указывал на важность любых способов ограничения детей от "беспредела" в интернете.

