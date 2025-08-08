Депутат ГД Ющенко: сим-карты для детей ограничат их от опасного контента

Фото: 123RF/olegmalyshev

Безопасные сим-карты для детей до 14 лет позволят ограничить их от опасного контента, заявил в беседе с Москвой 24 первый зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связям Александр Ющенко.

Парламентарий оценил инициативу положительно, но добавил, что ее необходимо доработать и проверить на практике. Он подчеркнул, что важны любые способы ограничения детей от "беспредела" в интернете.

"И это должна быть забота государства, родителей, воспитателей и вообще комплексная забота. Сегодня дети страдают от вседозволенности. Интернет, вообще гаджеты, слишком плотно вошли в жизнь детей, поэтому они сегодня без этого себя практически не представляют", – отметил депутат.

Он указал, что следствием этого становятся вовлечение детей в экстремизм, проявление нетерпимости и употребление наркотиков, то есть все то, что, по словам депутата, воспитывается в Сети. При этом Ющенко обратил внимание на предыдущее поколение, которое росло на созидательных мультиках, и добавил, что даже современные мультфильмы "воспитывают агрессию и злобу".

Предложение о введении специальных сим-карт для детей ранее выдвинул глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, такие сим-карты будут иметь определенные настраиваемые родителями средства фильтрации трафика. Кроме того, с их помощью будет блокироваться доступ в социальные сети, где действуют возрастные ограничения.

Глава ведомства уточнил, что родители могут не захотеть приобретать подобные сим-карты. Однако он добавил, что обычно взрослые заинтересованы в том, чтобы дать ребенку сим-карту, которая имеет настраиваемую фильтрацию.