"Ведомости": операторы связи будут обязаны отключать абонентов по требованию ФСБ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Операторы связи в России будут обязаны перестать оказывать услуги при поступлении такого запроса от ФСБ, если это будет необходимо для защиты граждан от угроз безопасности. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник в правительстве РФ.

Поправки, разработанные Минцифры, могут быть внесены в статьи 44 и 46 Федерального закона "О связи". По данным собеседника журналистов, их уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Отмечается, что случаи, в которых оператор обязан будет отключать услуги, определяются и детализируются в соответствующих нормативных правовых актах президента и правительства РФ. Проект согласовали с ФСБ, МВД, Минэкономразвития и Роспотребнадзором. Он также получил заключения министерства юстиции, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, а также от Государственно-правового управления президента.

"Законопроект предусматривает освобождение операторов от ответственности за возможные нарушения условий договоров оказания услуг связи, если эти нарушения вызваны выполнением требований ФСБ", – рассказал заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

Он отметил, что благодаря этому законопроекту ФСБ сможет оперативно реагировать на угрозы, которые распространяются через средства связи.

Юрист Алексей Гавришев рассказал, что эта мера уже не нова, однако сейчас нет механизмов, которые позволили бы быстро отключать конкретные номера и устройства. Теперь же эту систему хотят сделать более оперативной. Нововведение должно усилить полномочия спецслужб с юридической точки зрения. Отключать услуги можно будет без решения суда в качестве временной меры.

Новый законопроект призван унифицировать и ускорить процедуру отключения услуг при угрозах безопасности и сделать ее обязательной для всех операторов, отметил в беседе с газетой специалист по защите информационных систем Игорь Бедеров. По его словам, обслуживание абонентов будет прекращаться при проведении контртеррористических операций, для предотвращения массовых беспорядков, для обеспечения безопасности при ЧС или подготовке государственных мероприятий, а также для борьбы с преступностью, если средство связи может быть инструментом для совершения преступления.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести "период охлаждения" для ситуаций, когда сим-карта находилась в международном роуминге, а также если ее не использовали более 72 часов. Подразумевается, что в этом случае интернет и СМС не будут работать в течение 24 часов.

Однако блокировку возможно будет обойти. Это удастся сделать, пройдя тест капчей и подтвердив, что пользователь не является ботом. Отмечается, что такая мера может помочь определять бесхозные сим-карты, которые могут использоваться для БПЛА.

