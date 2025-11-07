Депутат Матвейчев: идея о введении доступа в интернет через "Госуслуги" не обсуждалась

Доступ в интернет только через "Госуслуги" может быть введен уже в 2025–2026 годах, предположили некоторые эксперты. В чем риски и перспективы этого метода идентификации и будет ли он реализован на самом деле – в материале Москвы 24.

Только по паспорту?

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Вероятность введения в России доступа в интернет через "Госуслуги" составляет 100%, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на прогноз доцента кафедры информационного менеджмента имени профессора В. В. Дика университета "Синергия" Максима Шошина.





Максим Шошин доцент кафедры информационного менеджмента им. профессора В. В. Дика университета "Синергия" Технически интегрировать доступ к "взрослому" контенту через учетную запись "Госуслуг" вполне реализуемо. Вероятность введения в России входа в интернет по паспорту именно в 2025–2026 годы является высокой. Внедрение единой системы идентификации для всего интернета – масштабная задача.

"Потребуются изменения в работе всех соцсетей, видеохостингов и сайтов. Создание централизованной базы данных о том, кто какой "взрослый" контент смотрит, – привлекательная цель для хакеров и потенциальный инструмент для злоупотреблений", – уточнил Шошин.

Основной аргумент в пользу подобной формы идентификации – защита несовершеннолетних. Кроме того, по мнению эксперта, это поможет в борьбе с ботами и формировании ответственного поведения пользователей. В то же время это может привести к крайне серьезным последствиям при любой утечке персональных данных и потере анонимности и приватности пользователей, обратил внимание Шошин.

В пример эксперт привел систему "Золотой щит", которая еще известна под названием "Великий китайский файрвол". Эта технология, которая действует в Поднебесной, не позволяет получить доступ к сайтам и сервисам, которые не соответствуют внутренней политике страны. Шошин оценил систему как крайне эффективную с точки зрения достижения политической стабильности и обеспечения информационного контроля.

Ранее обязательную идентификацию пользователей для доступа к контенту 18+ предлагал ввести член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. В беседе с РИА Новости он отметил, что на данный момент подростки могут без проблем получить доступ к материалам для взрослых.

"Что можно этому противопоставить, чтобы исправить ситуацию, выровнять психологическое состояние еще неокрепших умов, – это определить, что контент с маркировкой 18+ может быть доступен для российских пользователей лишь после идентификации через паспорт, водительские права, банковские данные", – пояснил Машаров.

Кроме того, ввести возрастной ценз до 14 лет для использования социальных сетей предлагал депутат Госдумы Амир Хамитов. По его мнению, эти площадки могут использоваться для деструктивной пропаганды, которую неокрепшему мозгу сложно фильтровать.

Есть риски?

Введение доступа в интернет через "Госуслуги" или при помощи паспортных данных в Госдуме не обсуждалось, рассказал Москве 24 зампред комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.





Олег Матвейчев зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Такая инициатива в Госдуме не обсуждалась, никаких подобных законов мы пока вводить не собираемся. Депутаты не настроены что-то запрещать или усложнять людям жизнь в интернете.

В то же время Матвейчев напомнил, что геополитические противники РФ используют всевозможные паблики и аккаунты для ведения информационной войны.

"Данная проблема стоит очень остро. Если она приобретет масштаб угрозы национальной безопасности, наша страна будет вынуждена применять ответные меры. В настоящее время говорить о них сложно: конкретные готовые решения в Госдуме не звучат", – уточнил Матвейчев.

Также депутат задался вопросом, что именно в таком случае будет считаться входом в Сеть: например, открытие браузера, определенных сайтов или доступ в интернет как таковой.

"Допускаю, что некоторые соцсети, если захотят, могут сделать вход через "Госуслуги", но это частный случай. Если речь идет о блокировке именно взрослого контента, она существует и сейчас. Отслеживается запрещенная в РФ информация. В остальном же я слышал мнения, чтобы родители регулировали доступ детей в интернет, но никак не государство", – добавил депутат.

При этом технически осуществить вход в Сеть через "Госуслуги" вполне возможно, рассказал Москве 24 эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.

"Думаю, многие замечали ситуации, когда при подключении к открытой точке доступа возникает необходимость авторизации. Получаешь СМС и можешь пользоваться интернетом. Можно ввести схожую систему: допустим, раз в сутки или в неделю необходимо будет проходить авторизацию", – пояснил Горелкин.

Что касается цифровой гигиены и кибербезопасности детей, ей должны заниматься родители. Современные устройства и технологии позволяют ограничить доступ к определенному контенту для несовершеннолетних, заключил Горелкин.