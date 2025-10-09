Эксперт Ульянов: дети смогут обойти запрет на использование соцсетей

Правительство Дании объявило о планах ввести запрет на использование социальных сетей для детей младше 15 лет. Необходима ли такая мера в России и как она повлияет на здоровье ребенка, разбиралась Москва 24.

Возраст цифровой зрелости

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время открытия осенней сессии парламента заявила, что при постоянном использовании соцсетей у детей развиваются психические проблемы. Она подчеркнула, что ранее подростки не сталкивались так часто с тревожностью и депрессией. Кроме того, у них появились проблемы с концентрацией внимания и чтением.

Также Фредериксен подчеркнула, что зачастую ребенку в Сети попадается контент, не предназначенный для его возраста.





Метте Фредериксен премьер-министр Дании Мобильные телефоны и социальные сети крадут детство наших детей.

Кроме того, датские дети практически перестали общаться друг с другом в реальном мире. По словам Федериксен, 60% мальчиков в возрасте 11–19 лет не встречаются с друзьями в свободное время. В то же время 94% семиклассников завели профили в соцсетях до 13 лет.

Министр цифровизации Дании Каролина Стейдж Олсен назвала инициативу правительства "прорывом".

"Я уже говорила это раньше и повторю еще раз: мы были слишком наивны. Жизнь детей отдана платформам, которые никогда не заботились об их благополучии. Мы должны выйти из цифрового плена и перейти к обществу", – отметила министр.

В то же время власти Дании отметили, что с согласия родителей ребенок сможет пользоваться соцсетями с 13-летнего возраста. Запрет может быть введен уже в 2026 году.

Эта инициатива продолжает общемировую тенденцию ужесточения регулирования цифрового пространства для несовершеннолетних. Ранее запрет на использование соцсетей детям до 16 лет ввела Австралия. Также ужесточить уже существующие ограничения намерена Норвегия, где планируют поднять возрастной ценз с 13 до 15 лет. Во Франции детям до 15 лет для использования соцсетей необходимо родительское согласие, а в Китае дети младше 18 не могут пользоваться сетевыми играми с 22:00 до 08:00, сообщили СМИ.

В России же ввести возрастной ценз до 14 лет ранее предлагал депутат Госдумы Амир Хамитов. По словам парламентария, это необходимо для защиты уязвимой психики подростков, которые часто сталкиваются с нежелательной информацией в Сети.

Нужны ли ограничения?

В России необходимо как минимум ограничить время, которое подростки проводят в социальных сетях. Таким мнением с Москвой 24 поделился заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

"Огромное количество экспертов по всему миру провели исследования, что постоянное нахождение в социальных сетях, особенно если речь идет о тех, где есть короткие яркие видеоролики, вызывает зависимость из-за выработки дофамина. Поэтому это действительно крайне отрицательно влияет и на успеваемость, и вообще на развитие детей", – отметил депутат.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Я считаю, что в 2026 году мы должны подойти к регулированию использования социальных сетей детьми. Как именно это будет выглядеть, пока непонятно: нужно обсуждать с экспертным сообществом, с врачами, психологами, преподавателями, должна быть выработана государственная программа. Это – ответственность не только родителей.

Однако руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Москвой 24 отметил, что при введении строгих правил и регламентов их соблюдение будет трудно контролировать.

"Когда вводится то или иное ограничение, определенная категория людей, исходя из внутренних убеждений, соблюдает его. Но сейчас технологии достаточно развиты, поэтому ограничения можно обойти. К тому же дистанционно удостовериться, действительно ли человек достиг определенного возраста, пока достаточно проблематично", – сказал Ульянов.

В пример он привел онлайн-платформы, на которых есть контент или товары категории 18+. На многих из них для подтверждения возраста достаточно ввести дату рождения, однако верна ли она, никак не проверяется.

Одним из возможных технических решений могла бы стать специальная детская сим-карта, порассуждал Ульянов. Однако, общаясь между собой, подростки вполне способны обойти и этот барьер.

"Да, наверное, 80–90% аудитории начнут придерживаться ограничений, но оставшиеся 10% все равно будут их преодолевать", – заключил специалист.

В свою очередь, детский клинический психолог Елена Морозова в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что постоянное нахождение ребенка в социальных сетях в будущем приводит к проблемам с социализацией уже взрослого человека на работе.





Елена Морозова детский клинический психолог С помощью живого общения в детстве формируются коммуникативные навыки, социальная адаптация, умение проявлять эмпатию, решать конфликты. Внедрять ребенка в коллектив нужно с 4−5 лет, записывая его в секции и кружки. Поэтому в первую очередь это ответственность семьи.

Если круг общения сформируется с раннего возраста, коммуникация будет продолжаться дальше, несмотря на использование соцсетей, заключила Морозова.

