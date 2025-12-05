Форма поиска по сайту

05 декабря, 17:35

Политика

В Госдуме выступили против ограничений на вождение для пожилых

Фото: 123RF.com/standrets

Ограничение на управление автомобилем с определенного возраста приведет к дискриминации миллионов россиян. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Идею запретить выдачу водительских прав россиянам старше 65 лет озвучил общественный деятель Алексей Ярошенко. Он также предложил ввести и увеличить возраст получения прав до 21 года.

"Инициатива, на мой взгляд, избыточна. У нас растет продолжительность жизни, люди более ответственно относятся к своему здоровью, и медицина идет вперед", – приводит ТАСС слова Федяева.

Он подчеркнул, что дискриминация по возрасту лишит социальной активности и работы миллионы здоровых и адекватных людей.

Кроме того, парламентарий считает, что данный вопрос не нуждается в дополнительном регулировании. С 1 марта 2027 года вступят в силу поправки, которые помогут выявлять граждан с противопоказаниями к вождению. В таком случае права будет возможно вернуть.

"Такой же перекос и в предложении повысить возраст получения прав. Ответственность мы должны воспитывать через качественное обучение и контроль, а не через запреты", – заключил Федяев.

Ранее стало известно, что Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать автомобили у пьяных водителей вне зависимости от их материального положения.

Судебная инстанция рассмотрела дело гражданина, который дважды попался на вождении в нетрезвом виде. Автомобиль был конфискован. Мужчина пытался добиться возврата машины, однако суд отказал ему в этом.

В Сети начали обсуждать информацию о запрете на вождение для россиян старше 65 лет

политикатранспортавто

