РИА Новости: суд в РФ разрешил изымать машины у пьяных водителей вне зависимости от дохода

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать автомобили у пьяных водителей вне зависимости от их материального положения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Инстанция рассмотрела дело водителя, который дважды попался на вождении в нетрезвом виде. При этом в первый раз он получил административное наказание, а во второй было возбуждено уголовное дело. В результате суд приговорил его к 240 часам обязательных работ, лишил водительских прав на два года и конфисковал Mercedes-Benz CLA 200.

Водитель, в свою очередь, пытался добиться возврата машины. Тем не менее суд отказал ему в этом, подчеркнув, что возможность конфискации автомобиля не зависит от условий жизни и материального положения осужденного. Для этого достаточно, чтобы машина принадлежала ему и использовалась при совершении инкриминируемого преступления.

"За управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования, возможна конфискация автомобиля", – подчеркнули в суде.

Ранее в России призвали запретить автомобильные номера без триколора. Соответствующее обращение уже направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву. Авторы инициативы считают, что необходимо урегулировать подход к этому вопросу и разработать единый стандарт, исключающий отклонения и другие трактовки ГОСТа.