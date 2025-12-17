Форма поиска по сайту

17 декабря, 20:42

Происшествия

В Севастополе при отражении атаки ВСУ сбили три воздушные цели

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Севастополе при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили три воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, цели были уничтожены над акваторией в районе Качи. Объявлена воздушная тревога, работают средства ПВО.

При этом Развожаев попросил жителей сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и соблюдать необходимые меры. По данным Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Севастополе осколками от сбитой воздушной цели была ранена 15-летняя девочка. Позже ее транспортировали в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, при этом ее состояние оценивали как крайне тяжелое.

После стабилизации состояния пациентке планировали провести дополнительное обследование для определения дальнейшей тактики лечения.

