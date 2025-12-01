Силы ПВО перехватили 10 дронов над Белгородской областью и Черным морем

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над территорией РФ вечером 30 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 9 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, еще 1 – над акваторией Черного моря.

Ранее 15-летняя девочка была ранена осколками от сбитой воздушной цели в Севастополе. Она получила ранения в парке Победы, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Еще одна атака ВСУ была зафиксирована в городе Льгове в Курской области. В результате оказались повреждены 26 домов. Помимо этого, при атаке пострадали 3 человека. Всех их осмотрели врачи, от госпитализации они отказались.