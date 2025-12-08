Судебное заседание по иску Бони к невесте Лепса назначено на 25 декабря

Фото: ТАСС/ZUMA/DGP

Судебное заседание по иску ведущей и блогера Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса – Авроре Кибе – назначено на 25 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Согласно иску, Киба 1 июля разместила на странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) ложные сведения, которые нанесли ущерб чести, достоинству и деловой репутации Бони.

Конфликт между девушками вспыхнул после того, как Боня заявила, что отец Кибы оставил после смерти долги на сумму 25 миллионов рублей, из-за чего мать якобы начала поиски богатого жениха для дочери.

Комментируя обвинения, невеста Лепса заявила о недостоверности данных и других претензиях. В частности, она опровергла слова Бони о якобы финансировании певцом ее обучения в Лондоне.

Более того, девушка указала на непрофессионализм со стороны ведущей и отсутствие у нее образования журналиста.

В ответ на это Боня подала иск в Кузьминский суд Москвы о защите чести. Блогер уточнила, что поводом стали оскорбления и обвинения в занятии проституцией в ее адрес.

Она подчеркивала, что хочет добиться ответственности за клевету, а также выражала надежду, что судебный иск научит Кибу "отвечать" за свои слова.