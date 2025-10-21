Невеста Григория Лепса прокомментировала иск от Виктории Бони

В Сети вновь разгорелся скандал между блогером Викторией Боней и невестой певца Григория Лепса Авророй Кибой. Телеведущая подала на избранницу музыканта иск в суд, а та в свою очередь публично оскорбила Боню. Подробности конфликта – в материале Москвы 24.

"Пытается публично оскорблять других женщин"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/avrorakiba

20 октября в СМИ появилась информация, что 45-летняя телеведущая Виктория Боня подала иск против невесты певца Григория Лепса, 19-летней Авроры Кибы. Блогер обратилась в суд, чтобы защитить честь, достоинство и деловую репутацию.

Иск был принят к производству не сразу из-за того, что был подан с нарушениями, поэтому какое-то время находился без движения. Однако уже назначено заседание по делу, которое должно пройти 8 декабря.

Боня прокомментировала в разговоре с изданием VOICE намерение вынести конфликт, который произошел летом этого года, в правовое поле. Тогда избранница Лепса в своих соцсетях обвинила телеведущую в занятии проституцией.





Виктория Боня блогер, телеведущая Я считаю, что такие высказывания должны сразу пресекаться. Моя команда оперативно собрала документы, с моим юристом подготовили иск сразу же после того, как она тогда ярко высказалась во всей красе, а теперь пусть отвечает за свои слова.

Кроме того, в беседе с изданием Super блогер отметила, что ей не нужны извинения юной оппонентки, но она твердо намерена продемонстрировать, что за свои слова придется нести ответственность.

"Я подала в суд, так как считаю, что свобода слова не означает вседозволенность, и особенно это касается тех, кто еще не понял, где проходит грань между мнением и клеветой. Когда юная особа, выбравшая себе мужчину, который старше ее почти на полвека, пытается публично оскорблять других женщин – это уже даже не смешно, это печально", – заявила Виктория.

Позже Аврора прокомментировала новости об иске против нее на светской премьере фильма "Алиса в Стране чудес". Она обозначила, что конфликт спровоцировала Боня, а теперь телеведущая лишь хайпится на имени Кибы, о которой, по мнению последней, "говорит вся страна".

"О Виктории Боне никто не говорит – ей очень нужно поговорить. Поэтому я не думаю, что это выльется дальше интернета", – сказала Киба.

Невеста Лепса добавила, что не держит обиду на поступок телеведущей и не хочет тратить собственную энергию на негативные события. Однако вновь отпустила в адрес блогера "шпильку", граничащую с оскорблением.

"Зачем я буду спорить с человеком, который глуповат?" – в заключение своих рассуждений сказала Киба.

Зарождение конфликта

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/avrorakiba

Конфликт между Викторией Боней и Авророй Кибой начался еще летом этого года. Тогда в эфире одного из интернет-шоу блогер заявила, что мать избранницы Григория Лепса захотела "удачно выдать дочь замуж" из-за финансовых проблем.





Виктория Боня блогер, телеведущая Лепс дружит не только с Авророй, но и с ее семьей. Причем очень давно, еще до того как погиб ее отец. Он ушел из-за того, что обанкротился. У них осталось много долгов, и мама Авроры выплачивала их самостоятельно.

По словам Бони, у отца Кибы, предпринимателя Ильи Белякова, якобы остались долги общей суммой в 25 миллионов рублей, которые в итоге выплачивала мать Авроры, Татьяна Белякова. Блогер выразила мнение, что между певцом и его невестой нет чувств.

"Еще я слышала, что это вовсе не роман, а помощь в продвижении карьеры", – говорила ведущая.

В свою очередь Киба ответила Боне в личном блоге. Девушка заявила, что слова телеведущей не соответствуют действительности, у ее семьи нет финансовых проблем, а названные Викторией суммы якобы долгов они "тратят за лето".

Аврора также опровергла слова оппонентки о том, что Лепс якобы оплачивает ее обучение в Лондоне. Кроме того, избранница певца обвинила блогера в предоставлении интимных услуг.





Аврора Киба невеста Григория Лепса Почему какая-то женщина, которая начинала с того, что продавала свое тело женатым за 3 тысячи евро, имеет право открывать свой рот? Судить меня и что-то говорить о моей семье, моем отце и моей жизни?

Киба отметила, что такие подробности прошлого Бони известны "всей светской Москве" и не являются сплетнями. Аврора посоветовала Виктории разобраться в собственной жизни, прежде чем "клеветать" на посторонних.

"Моя семья – мое все!" – обозначила Киба.

Позже невеста Лепса прокомментировала скандал с телеведущей в интервью журналистам. На премьере сериала "Три сестры" в конце июля Аврора отметила, что в прошлом ее мать дружила с телеведущей. Однако пути приятельниц разошлись после того, как родители Кибы поженились. По словам студентки, ее отец запретил супруге общаться с Боней.

"Поэтому, наверное, она обиделась... Никаких долгов никогда у нас не было. Это правда смешно", – заявила избранница певца.

Киба также прокомментировала сообщения СМИ о том, что на самом деле она богаче Лепса. По словам девушки, их с певцом смешат подобные новости. Пара шутит, что теперь "Лепс с Авророй Кибой из-за денег". При этом у них раздельный бюджет, заверила невеста артиста.