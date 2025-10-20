Блогер Виктория Боня подала в суд на невесту Григория Лепса

Фото: ТАСС/AP/Scott A Garfitt

Блогер Виктория Боня подала иск к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Кузьминского суда Москвы.

"Истец обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации", – говорится в документах.

При этом изначально иск был подан с нарушениями, поэтому суд оставил его без движения. Спустя время его приняли к производству. Беседа по иску назначена на 8 декабря.

Основания и сумма требований в материалах не называется.

Ранее Боня заявила, что отец Кибы якобы оставил после смерти долги в 25 миллионов рублей, а мать невесты искала богатого жениха для дочери. Сама Киба, комментируя эту информацию, назвала ее несоответствующей действительности.

Она также отвергла и другие претензии Бони, в том числе слова о якобы финансировании Лепсом ее обучения в Лондоне. Кроме того, невеста Лепса указала на непрофессионализм телеведущей и отсутствие журналистского образования.