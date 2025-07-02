Невеста певца Лепса Киба ответила на заявления Виктории Бони о семье

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Avrora Kiba

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба ответила на заявления телеведущей Виктории Бони. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на блог девушки.

Ранее Боня сказала, что отец Кибы якобы оставил после смерти долги в 25 миллионов рублей, а мать невесты искала богатого жениха для дочери.

Киба назвала эту информацию несоответствующей действительности.

"Такие суммы мы тратим за лето!" – сказала девушка.

Она также отвергла и на другие претензии Бони, в том числе слова о якобы финансировании Лепсом ее обучения в Лондоне. Невеста певца подчеркнула, что находится "с детства на красных дорожках".

Кроме того, Киба указала на непрофессионализм телеведущей и отсутствие журналистского образования. По ее словам, эфир был нужен Боне для пиара новой коллекции кепок.

Ранее Киба прокомментировала слухи о разрыве с артистом. На прямой вопрос подписчиков Киба написала, что ни она, ни Лепс о расставании не знают. Кроме того, она высмеяла и другие сплетни.

Лепс и Киба впервые появились вместе на красной дорожке одной из музыкальных премий. На вопрос ведущего, является ли спутница его невестой, музыкант ответил: "Она еще не решила, но, скорее всего, да".