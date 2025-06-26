Телеведущая Виктория Боня оштрафована за пропаганду наркотиков

Фото: РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц

Мировой судья судебного участка № 177 столичного района Раменки, исполняющий обязанности мирового судьи участка № 184 района Очаково-Матвеевское, наложил штраф в размере 50 тысяч рублей на телеведущую и блогера Викторию Боню за пропаганду наркотических веществ, передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Протокол был составлен по статье 6.13 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за пропаганду наркотиков через интернет. Причиной послужили слова Бони, в которых она положительно отзывалась о запрещенных препаратах и растениях, пишет ТАСС.

Речь идет об интервью телеведущей блогеру Сергею Косенко. В нем Боня рассказывала о своем опыте употребления аяуаски.

Сторона защиты блогера, в свою очередь, заявила, что ролик был снят в Каннах, и сделала акцент на том, что Боня узнала о протоколе из СМИ. Адвокат также подчеркнул, что законы РФ его подзащитная не нарушала, а интервью предназначалось "для русскоязычных людей, проживающих в Европе".

Тем не менее представитель телеведущей частично признал вину в предъявленном обвинении.

О том, что на Боню составили протокол об административном правонарушении, стало известно 4 июня. При этом суть претензий тогда не раскрывалась, однако предполагалось, что ей грозит штраф 30 тысяч рублей.

В свою очередь, телеведущая прокомментировала ситуацию и заявила, что это не имеет к ней никакого отношения. По ее словам, у нее был домен, который девушка перестала использовать, после чего им завладели те, кто "продавал там всякую гадость".