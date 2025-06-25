Телеведущая Виктория Боня назвала певицу Ларису Долину "склочной бабкой"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеведущая и блогер Виктория Боня высказала свое возмущение поведением певицы Ларисы Долиной во время эфира шоу "Злые языки", сообщает Pravda.Ru.

Боня вспомнила скандал, который произошел в прошлом году на творческом вечере композитора Игоря Крутого. Журналистка спросила, что Долина носит с собой, но певица посчитала этот вопрос слишком личным и резко ответила представительнице прессы.

Телеведущая отметила, что даже звезды мирового уровня, сталкиваясь с навязчивой прессой, умеют вежливо отказать и не опускаются до грубости. Боня задалась вопросом, кто такая Долина, что позволяет себе подобное отношение.

"На самом деле бабка противная. Почему она стала такой склочной?!" – высказалась блогер.

Она также напомнила, что публичные личности должны проявлять уважение к окружающим. По мнению Бони, знаменитости являются примером для подражания. Она осудила тенденцию публичного унижения женщин-журналистов и призвала быть более ответственными в своих высказываниях и поступках.

Ранее на Боню составили протокол об административном нарушении по статье "Пропаганда наркотических средств с использованием сети Интернет". При этом суть претензии не уточнялась. Заседание по данному делу назначено на 26 июня, блогеру грозит штраф по 30 тысяч рублей. В свою очередь, телеведущая прокомментировала ситуацию и заявила, что это не имеет к ней никакого отношения. По ее словам, у нее был домен, который девушка перестала использовать, после чего им завладели те, кто "продавал там всякую гадость".