Блогер Виктория Боня задумалась о рождения сына и дочери

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Виктория Боня

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня заявила, что задумалась о рождении дочери и сына после восхождения на Эверест. Об этом сообщает "Радио 1".

Блогер рассказала, что именно на Эвересте поняла, что хочет еще двоих детей. Она подчеркнула, что собирается "работать в этом направлении".

У Бони есть дочь Анджелика, которая родилась в браке с Алексом Смерфитом. Девочке 13 лет. На данный момент телеведущая не состоит в отношениях.

Боня 19 мая поднялась на вершину Эвереста. Блогер рассказала, что покорить высоту ей удалось спустя 40 часов пути. По словам Бони, многие погибли при восхождении. Также она подчеркнула, что "гора очень непростая".