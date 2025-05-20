Виктория Боня посвятила покорение Эвереста всем матерям

Виктория Боня исполнила свою давнюю мечту и покорила Эверест, несмотря на все препятствия и проблемы со здоровьем. Телеведущая отметила, что восхождение далось ей очень тяжело в физическом и эмоциональном плане. Подробности – в материале Москвы 24.

"Гора очень непростая"

19 мая Виктория Боня поделилась в соцсетях кадрами с вершины Эвереста. Звезда рассказала подписчикам, что добиралась до конечной точки 40 часов. При этом Боня опубликовала фото и видео, где можно увидеть тело погибшего молодого человека. По предположению Вики, незнакомец уже спускался с Эвереста, но не рассчитал силы. И это был не единичный случай.





Виктория Боня телеведущая, блогер Многие погибли. Каждый день новый труп на вершине. Старые не считаем. <...> Гора очень непростая. Очень!!! Не для слабонервных. Но божественно величественна! Я влюбилась в нее навеки! Это Богиня – Джомолунгма. Это не Эверест.

Позже, 20 мая, знаменитость сообщила в своем блоге, что собирается написать книгу о покорении вершины. Также Боня опубликовала видео, где рассказала, что посвятила восхождение всем матерям и, в частности, своей. Хотя та, по словам Виктории, не верила в нее и не хотела, чтобы дочь шла в горы.

"Это очень большое достижение для меня. Женщины, мамы, это все наша с вами внутренняя сила. Не позволяйте никогда и никому в вас сомневаться", – добавила Боня.

Опасное увлечение

О своем желании покорить Эверест, высота которого составляет 8 848 метров, Виктория рассказывала еще в ноябре 2024 года. А подготовку к этому событию блогер начала в январе 2025-го: занималась физическими упражнениями, проверяла здоровье и даже отправилась в тренировочную экспедицию.

Каждый этап восхождения телеведущая подробно освещала в своих соцсетях. 14 апреля Боня сообщила подписчикам, что вылетела в Катманду, а спустя пару дней рассказала, что находится на высоте 3 440 метров, где уже началась акклиматизация. Звезда призналась, что ощущает горную болезнь, а также пожаловалась на отеки и боли в ногах.

19 апреля Виктория с группой выдвинулась к базовому лагерю Эвереста в Непал на высоту 5 тысяч метров, где снова почувствовала себя неважно. Боня рассказала, что у нее было сильное кислородное голодание.





Виктория Боня телеведущая, блогер Резко стало плохо на третий день. Сатурация 50–55. Вчера через силу ходила на прогулку, еле-еле набрала 200 метров. Ноги и руки были ватные. Все тело было слабым. Вечером вообще накрыло так, что пришлось спать с кислородом, чтобы не лежать и не умирать всю ночь.

Кроме горной болезни, врачи диагностировали у знаменитости вирус, поэтому Виктория решила прервать восхождение, чтобы полностью восстановиться. Для этого ее на вертолете доставили в Катманду.

Оттуда Боня делилась подробностями состояния здоровья, а также рассказала, что похудела на 5 килограммов. 2 мая знаменитость приняла решение вернуться в базовый лагерь Эвереста, чтобы продолжить путь.

По некоторым данным, Виктория всерьез увлеклась альпинизмом шесть лет назад, а в 2022 году собралась покорить свою первую вершину – гору Манаслу в Гималаях. Но при восхождении блогер столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем – у нее начались судороги, головные боли, а затем развился отек мозга и отнялись ноги.

Затем была еще одна неудачная попытка: группу Виктории накрыла снежная лавина, в результате чего погибли несколько человек. В августе 2024 года Боня покорила одну из гор в Италии высотой 3 650 метров, а затем взошла на Монблан.

В сентябре блогер рассказала, что с третьей попытки все же покорила свой первый "восьмитысячник" – Манаслу высотой 8 163 метра. А в ноябре знаменитость поднялась на гору Амадаблам.

Также Боня сообщала в блоге, что рассчитывает взойти еще на два "восьмитысячника": К2, которую называют "горой-убийцей", и гималайскую Аннапурну.