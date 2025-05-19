Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Elite Exped

Телеведущая, блогер Виктория Боня поднялась на вершину Эвереста. Информацию об этом подтвердила компания Elite Exped в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ).

Организатор восхождений опубликовал в социальной сети список людей, которые за последние несколько дней покорили гору. Среди взошедших на высоту в понедельник, 19 мая, была и Боня.

Блогер отметила, что покорить Эверест ей удалось спустя 40 часов пути.

"Гора очень непростая. Очень!!! Не для слабонервных. Но божественно величественна! Я влюбилась в нее навеки!" – написала она в телеграм-канале.

Боня начала тренировку к восхождению на гору высотой 8 848 метров в январе текущего года. Она активно занималась спортом в специальной маске, имитирующей разреженный воздух, проверяла показатели здоровья, а затем отправилась в тренировочную экспедицию в горы.

В апреле Боня сообщила подписчикам, что вылетела в Катманду, чтобы отправиться в путь. Спустя два дня блогер заявила, что находится на высоте 3 440 метров и ощущает на себе "горную болезнь", а также пожаловалась на отеки и боли в ногах.