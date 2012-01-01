Виктория Боня рассказала, что направляется к базовому лагерю Эвереста

Телеведущая Виктория Боня совсем скоро осуществит свою заветную мечту – поднимется на самую высокую гору на планете. Прежде чем решиться покорить Эверест, звезда совершила несколько восхождений попроще и активно тренировалась. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Еще более глубокое познание себя"

14 апреля Виктория Боня сообщила подписчикам, что вылетела в Катманду, чтобы осуществить свое самое заветное желание – покорить Эверест высотой 8 848 метров. Такие восхождения считаются пиком карьеры альпиниста и весьма опасны: погода в районе горы крайне непредсказуема, а воздух – экстремально разрежен.



Виктория Боня телеведущая Это будет очередная встреча с Богом и еще более глубокое познание себя. Мечта длиною в десятки лет вот-вот осуществится!!!

Через два дня Боня вышла на связь с подписчиками, рассказав, что находится на высоте 3 440 метров, где уже началась акклиматизация. Звезда призналась, что уже ощущает на себе "горную болезнь", а также пожаловалась на отеки и боли в ногах.

19 апреля Виктория в своем блоге сообщила, что ее группа выдвинулась к базовому лагерю Эвереста: до него предстоит идти неделю. А на следующий день показала подписчикам одну из вершин, которую покорила еще осенью прошлого года.

"С каждым шагом – все выше. Все тише. Все глубже внутрь себя", – написала Боня.



Подготовку к очередному восхождению Виктория начала еще в январе. Телеведущая активно занималась спортом в специальной маске, имитирующей разреженный воздух, проверяла все показатели здоровья, а затем отправилась в тренировочную экспедицию в горы, чтобы "набрать высоту", с известным альпинистом и гидом Тенджи Шерпа, с которым она покоряла свой первый "восьмитысячник".

Вскоре Боня сообщила подписчикам, что ее гид не сможет составить ей компанию во время восхождения на Эверест. Она заявила, что пойдет в горы с не менее прославленным альпинистом, обладателем нескольких мировых рекордов Гиннесса Мингмой Дэвидом Шерпа.

О своем желании покорить вершину Виктория рассказывала еще в ноябре 2024 года. Также в планах Бони – подняться еще на два "восьмитысячника": К2, которую называют "горой-убийцей", и Аннапурну.

"Это мой путь самопознания и развития!"

Горы начали манить телеведущую уже давно: в сентябре 2022 года Боня рассчитывала покорить Манаслу в Гималаях, для чего прошла медицинское обследование, бегала в кислородной маске и делала специальные упражнения для ног. Но, по словам блогера, при восхождении она столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем – у нее начались судороги, головные боли, а затем развился отек мозга и отнялись ноги. После восстановления Виктория вновь попыталась взойти на гору, но ее группу внезапно накрыла снежная лавина. В результате несколько человек погибли, многие получили травмы, а восхождение пришлось отложить.

В 2024 году Виктория решила все же довести до конца начатое. Все лето она активно тренировалась: приседала, делала выпады и другие упражнения с утяжелением в виде рюкзака весом 14 килограммов. В августе Боня за 6 часов поднялась на одну из гор в Италии высотой 3 650 метров, назвав это "хорошей прогулкой перед восхождением на Монблан" (ее телезвезда тоже покорила в конце месяца).

А уже 5 сентября телеведущая прибыла в Катманду, чтобы одолеть свой первый "восьмитысячник". Несмотря на проблемы со связью, Виктория старалась выходить в Сеть при любой возможности и рассказывала подписчикам, с чем ей приходится сталкиваться в горах.



Виктория Боня телеведущая Обгорела ужасно. Герпес покрыл все губы. Но я не унываю.

26 сентября Виктория сообщила, что наконец покорила гору Манаслу высотой 8 163 метра. Боня заявила, что такие восхождения дают ей знания и передают силу.

"Для меня горы – это учителя. Мой дух ведет меня в горы! Это мой путь самопознания и развития!" – написала в соцсетях телеведущая.

Она также отметила, что во время экспедиции получила самый интересный "инсайт": время – это иллюзия, его не существует, а есть лишь момент настоящего. 2 ноября того же года звезда покорила гору Амадаблам высотой 6 814 метров.