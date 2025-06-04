Телеведущая Боня заявила, что ее сайтом завладели для продажи наркотиков

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Российская телеведущая и блогер Виктория Боня прокомментировала обвинения в пропаганде наркотиков, заявив, что к ней эта ситуация не имеет никакого отношения.

"Везде все носятся с этой новостью. <...> У меня был домен, мы перестали его использовать, и им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история", – пояснила она в своем телеграм-канале.

О том, что на телеведущую составили протокол об административном правонарушении, стало известно 4 июня. При этом суть претензий не раскрывалась.

Ожидается, что слушание состоится 26 июня. За это правонарушение блогеру грозит штраф до 30 тысяч рублей.

