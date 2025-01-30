Суд оштрафовал блогера Косенко за пропаганду наркотиков

Фото: телеграм-канал "Сергей Косенко"

Никулинский суд столицы оштрафовал бросившего младенца в сугроб блогера Сергея Косенко за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Косенко признали виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета"). Ему было назначено наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей.

В материалах дела отмечается, что блогер опубликовал на YouTube ролик, в котором содержалась информация о наркотических веществах, способах их употребления и оценка эффекта от них.

Адвокат Косенко Игорь Чавычалов попросил прекратить дело за истечением срока давности. Он заявил, что обжалует решение суда.

15 января суд заочно арестовал Косенко. В заключении блогер должен провести 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания в стране. Позже прокуратура внесла на это решение апелляционное представление.

Видео, на котором Косенко бросил младенца в сугроб, появилось в сети в январе 2024 года. После широкого общественного резонанса следователи возбудили уголовное дело против блогера по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По словам адвоката блогера, ребенок не участвовал в съемках видео, они якобы были произведены с применением монтажа и куклы-манекена.