ТАСС: дело возбуждено против бросившего младенца в сугроб блогера Косенко

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, который бросил своего двухмесячного сына в сугроб и выложил видео в соцсети. Ему вменяются две статьи, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Косенко Сергей Сергеевич в январе 2024 года, снимая видеоконтент для своих соцсетей, с целью причинения тяжкого вреда здоровью своему двухмесячному сыну бросил ребенка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты не менее двух метров. Ребенок упал в сугроб, что позволило избежать тяжелых травм", – говорится в сообщении.

Уточняется, что дело заведено по статье 156 и части 3 статьи 30, части 2 статьи 111 Уголовного кодекса. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка и покушения на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, блогеру грозит до 10 лет колонии.

Кроме того, МВД РФ объявило в розыск Косенко. Его карточка числится в базе ведомства.

Косенко привлек внимание общественности после публикации видеоролика, на котором бросил собственного сына в сугроб. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

При этом адвокат блогера после этого заявил, что ребенок не принимал участие в съемке ролика. По его словам, съемки были произведены с применением монтажа и куклы-манекена.

