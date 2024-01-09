Ребенок блогера Косенко не принимал участия в съемках видео с падением в сугроб – адвокат

Фото: instagram.com (принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sergey_kosenko

Ребенок не принимал участия в съемках видеоролика блогера Сергея Косенко, на котором мужчина бросал его в сугроб. Об этом со ссылкой на адвоката блогера Сергея Жорина сообщает телеканал "360".

"Я сейчас разбираюсь в обстоятельствах того, что произошло. Одно уже очевидно, что в съемках этого ролика ребенок участия не принимал, съемки были произведены с применением монтажа и куклы-манекена", – отметил адвокат.

Правозащитник подчеркнул, что блогер уже извинился перед теми, кому его видео причинило моральный вред. Кроме того, его подзащитный готов сотрудничать с правоохранителями, включая дачу объяснений и всех доказательств того, что какого-либо преступления в этом не было, сказал Жорин.



"Приношу извинения всем тем, кто буквально воспринял это видео и кому оно эмоционально навредило", – написал сам блогер в одной из запрещенных на территории РФ социальных сетей.

Он объяснил, что решил повторить увиденный ранее в Сети другой похожий популярный ролик. Куклу-манекен сначала нарядили в костюм его сына, затем сняли видео и на монтаже наложили на него лицо ребенка, сказал Косенко.

Однако глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не поверила в объяснения блогера. В своем телеграм-канале она сказала, что не верит в "отговорки блогера про дипфейк".

"Совершенно непонятно, до какой грани и до какого предела еще готовы дойти блогеры, снимая подобный контент", – отметила она.

Мизулина сравнила Косенко с блогером Еленой Блиновской и подчеркнула, что в Сети также достаточно пользователей, которые считают себя обманутыми этим мужчиной. Кроме того, у нее есть вопросы, связанные с уплатой налогов и "потенциально мошенническими действиями".

Во вторник, 9 января, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на блогера из-за совершения им противоправных действий в отношении новорожденного.

Такое решение принято в связи с обращением представителей госорганов и общественных институтов. На видео, размещенном в одной из запрещенных на территории РФ социальных сетей, мужчина бросает двухмесячного ребенка в снег.

Также глава СК поручил следователям инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче блогера российским правоохранителям и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства.



