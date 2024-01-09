Юрист объяснил, какое наказание может грозить блогеру Косенко

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/sergey_kosenko

Блогеру Сергею Косенко может грозить штраф или лишение свободы за то, что он бросил, предположительно, своего двухмесячного ребенка в сугроб. Об этом заявил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, сообщает RT.

Он сослался на статью 63 Семейного кодекса РФ, согласно которой родители обязаны заботиться о здоровье и нравственном развитии своего ребенка, защищать его, нести за него ответственность. Кроме того, юрист упомянул статью 156 УК РФ, которая защищает эти правоотношения и служит превенцией для тех, кто недобросовестно относится к обеспечению безопасности ребенка. За нарушение для родителей предусмотрен штраф в размере 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Соловьев назвал обязательный признак такого преступления – связь с жестоким обращением с несовершеннолетним. В случае с Косенко оно не вызывает сомнений, указал юрист, потому что предусмотреть последствия действий отца невозможно. По мнению эксперта, во время падения ребенок испытывал страх и ужас, которые в будущем могут сказаться на его здоровье. Он уверен, что нужно максимально жестко и быстро отреагировать на действия родителей, которые использовали младенца в целях повышения просмотров своих блогов и монетизации.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Косенко из-за совершения им противоправных действий в отношении младенца. Он также поручил следователям инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче блогера правоохранителям РФ и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства.