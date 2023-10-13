В ГД призвали лишить родительских прав семью сыроедов после смерти их дочери

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Депутат Госдумы, член Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова призвала лишить родительских прав на двух детей семью сыроедов из Красноярска, где умерла двухлетняя девочка. Смерть ребенка связана с неисполнением обязанностей по воспитанию, сообщает Life.ru со ссылкой на парламентария.

"О гибели двухлетнего ребенка говорить можно только со слезами на глазах. Даже если этого ребенка не знаешь", – сказала она.

По словам Ларионовой, таких людей нельзя назвать родителями. Как отметила депутат, данный вопрос необходимо рассматривать глубже, поскольку родители рискуют жизнями оставшихся в семье детей.

Источник RT добавил, что родители умершей девочки считают себя невиновными. Они не водили детей в медучреждения, не вакцинировали и соблюдали нетрадиционные методы лечения. Отказ от мяса и молока обвиняемые объяснили непереносимостью белка.

"Семья считалась благополучной, обеспеченной. У отца свой бизнес по изготовлению и продаже сыродавленого масла. Когда следователи пришли к ним в квартиру, увидели, что в холодильнике были лишь помидоры, капуста, кабачки, корень имбиря и другие фрукты и овощи", – сказал собеседник издания.

Пару поместили под подписку о невыезде и поставили под контроль органов опеки. Официальной причиной смерти ребенка стал коронавирус, уточнил источник. Он считает, что родители смогут воспользоваться этим в суде. Однако у девочки нашли расстройство питания и анемию, добавил собеседник RT.

Ранее стало известно, что дело блогера-сыроеда Максима Лютого, чей сын умер в Сочи от истощения, направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения. По версии следствия, в феврале его сожительница родила ребенка без помощи медиков, младенец весил 2 300 граммов. В течение месяца отец не меньше пяти раз устраивал суточные голодания сына, а также запрещал матери заботиться о новорожденном и давать еду.

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