Блогера-сыроеда Лютого будут судить в Сочи за смерть сына от истощения

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Дело блогера-сыроеда Максима Лютого, чей сын умер в Сочи от истощения, направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения, сообщили РИА Новостям в краевой прокуратуре.

По версии следствия, в феврале его сожительница родила ребенка без помощи медиков, младенец весил 2 300 граммов. В течение месяца отец не меньше пяти раз устраивал суточные голодания сына, а также запрещал матери заботиться о новорожденном и давать еду.

В результате ребенок сильно похудел, ему стало трудно дышать, начались хрипы и судороги. 8 марта родители повезли его в больницу, но он скончался в пути. Врачам осталось лишь констатировать смерть.

Прокуратура Лазаревского района Сочи утвердила обвинение по уголовному делу в отношении Лютого. Уголовное дело направлено в Лазаревский районный суд Сочи для рассмотрения.

Мужчину обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") и 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним").

Сочинский суд уже вынес приговор матери умершего младенца. Ей назначили два года испытательных работ и удержание 15% заработка в казну государства.