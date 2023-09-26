Жене блогера-сыроеда Лютого вынесли приговор за смерть ребенка от истощения

Фото: Следственный комитет РФ

Сочинский суд приговорил Оксану Миронову, жену известного блогера-сыроеда Максима Лютого, к двум годам исправительных работ за смерть сына. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Женщину обвинили по двум статьям УК РФ – "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Суд признал ее виновной, в качестве наказания назначил два года исправительных работ и удержание 15% заработка в казну государства.

Ребенок умер в Сочи в начале марта. Краевое управление СК выяснило, что младенцу стало плохо, потому что его долго не кормили. 8 марта ребенка из-за его самочувствия повезли в больницу, но в пути он скончался.

Как передает источник РИА Новости, мужчина не кормил мальчика, дабы приучить его к сыроедению, а также обливал холодной водой. Однако в смерти сына он обвинил свою гражданскую жену.

Суд постановил, что Миронова не препятствовала действиям блогера-сыроеда, не оказывала помощь младенцу, не исполняла родительские обязанности и жестоко обращалась с сыном. Свою вину она признала, но давать объяснения отказалась.

Приговор в законную силу еще не вступил. Расследование в отношении Максима Лютого продолжается, сейчас он под стражей и обвиняется в истязании и убийстве.

Ранее сообщалось, что суд арестовал мужчину за поджог российского флага в Химках. Будучи нетрезвым, подозреваемый залез на забор, поджег флаг и скрылся. Суд отправил его под стражу до 23 октября 2023 года.