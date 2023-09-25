Суд оштрафовал сервис доставки "Самокат" после 274 отравлений в Санкт-Петербурге

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Невский суд Санкт-Петербурга выписал штраф в размере 20 тысяч рублей сервису доставки "Самокат" после отравления 274 человек продукцией сети кафе Greenbox. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

"Невский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Умный ритейл" за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Суд назначил наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора установили, что сотрудники "Самоката" не соблюдали сроки годности продукции, а холодильники не поддерживали требуемой для нее температуры. Помимо этого, в ходе проверки было выявлено отсутствие маркировки на пяти видах продукции весом 15 килограмм, которую в дальнейшем утилизировали.

Кроме того, сотрудники не соблюдали правила личной гигиены, не обрабатывали термосумки и пластиковые контейнеры для доставки. В помещениях сервиса были обнаружены насекомые.

О массовом отравлении едой компании "Грин Бокс", которую доставлял "Самокат", стало известно 8 сентября. Согласно последним данным, продукцией компании отравились 274 человека, у 58 из которых обнаружили сальмонеллу. В числе пострадавших также оказались три ребенка.

Позже Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении компании АО "Грин Бокс" по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".



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