Суд в Петербурге зарегистрировал дело в отношении "Грин Бокс" после отравления 248 человек

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении компании АО "Грин Бокс", продукцией которой отравились 248 граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", – сказали в пресс-службе.

Отмечается, что компании в том числе вменяют некачественную уборку помещений, в которых хранились продукты без необходимой маркировки. В них были обнаружены тараканы и мухи, добавили представители пресс-службы. В цехах упаковки продукции также не было бактерицидного оборудования, часть помещений не оборудованы умывальниками.

Продукция от компании "Грин Бокс" доставлялась в грязной таре, некоторые сотрудники продолжали работать без медицинских книжек, предприятие также не было оснащено достаточным набором средств для реализации технического процесса, подчеркнули в пресс-службе.

Представители компании АО "Грин Бокс" заявили, что в данный момент на территории предприятия проводится служебное расследование, по его итогам будут приняты все необходимые меры для устранения нарушений в кратчайший срок.

О массовом отравлении едой компании "Грин Бокс", которую доставлял "Самокат", стало известно 8 сентября. Позже число госпитализированных выросло до 248 человек, в том числе отравление было выявлено у двух детей.

В Роспотребнадзоре добавили, что в стационарах на данный момент пребывает 129 граждан с диагнозом "острая кишечная инфекция". У 28 пострадавших врачи выявили сальмонеллу.

Сервис доставки еды "Самокат" приостановил сотрудничество с поставщиком до завершения проверок. Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что эпидемиологическое расследование будет продолжаться.



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