Следователи задержали жену блогера-сыроеда, чей сын умер в Сочи от истощения

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи в Сочи задержали жену брогера-сыроеда Максима Лютого Оксану Миронову по делу о гибели их совместного ребенка от истощения. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного следственного управления Следственного комитета РФ.

Женщине предъявили обвинение по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности младенцу"). Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте в отношении нее.

Согласно информации следователей, после рождения ребенка в домашних условиях фигурантка дела не обращалась в медучреждение для осмотра, который необходим для профилактики и лечения разных заболеваний младенцев. В связи с последующим ухудшением состояния ребенка Лютый и Миронова приняли решение доставить его в медучреждение, однако младенец скончался до получения помощи медиков.

"Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти младенца проводится судебная медицинская экспертиза", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сын пары родился 11 февраля 2023 года. В начале марта у ребенка появилось затрудненное дыхание, хрипы и судороги. Отец мальчика игнорировал потребности ребенка и пытался перевести его на питание энергией солнца. Причиной смерти младенца стали истощение и пневмония.



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