Педиатры прокомментировали гибель ребенка в семье сыроедов из Петербурга

Семья, пропагандировавшая сыроедение, обвинила врачей в смерти своего полугодовалого сына. По словам родителей, мальчик впал в кому, затем его подключили к аппарату ИВЛ, но спасти ребенка не удалось. Известно, что малыш появился на свет без помощи медиков и пара сознательно его не прививала. Разбираемся, могло ли отсутствие вакцинации спровоцировать такие последствия и нужно ли грудного ребенка регулярно показывать специалистам.



Фото: соцсети

"Я, которая ничего не боится, испугалась врачей"

В Сети распространилась трагическая история пропагандировавшей сыроедение семьи из Санкт-Петербурга. Около полугода назад у пары на Бали родился ребенок. По информации из соцсетей известно, что малыша не прививали. Отмечается, что со временем у него развился кашель, родители вернулись в Россию, но якобы никаких действий не предпринимали, пока мальчику не стало совсем плохо.

Позднее ребенка госпитализировали – он впал в кому. "Сегодня узнали, что у него третья степень, на ИВЛ, без сознания, не реагирует ни на что. Весь в трубочках, по которым получает медикаменты и еду", – написал отец малыша в своем Instagram.





из комментария отца ребенка в соцсетях Основной диагноз – отек головного мозга и других жизненно важных органов. Плюс к этому, как говорят врачи, целый букет еще есть, но этот букет не такой опасный.

Освещая ситуацию в Instagram, пара просила советов у своих подписчиков относительно лечения малыша. Предложения в комментариях были разными: "Читайте сказки, музыка классическая... Разговаривайте, зовите его обратно, пусть возвращается", – порекомендовал один из них.

Кто-то предпочитал просто вместе с родителями помолиться за здоровье ребенка. Однако спасти его не удалось, несмотря на все старания врачей, которые, со слов женщины, настояли на госпитализации. В итоге в случившемся пара обвинила именно медиков. По их мнению, врачи загубили малыша "химией". Себя виноватыми родители не считают: мать мальчика в Instagram написала, что сын был бы жив, если бы "не то, что с ним сделали врачи".

"Виню, что повелась на страх. Я, которая дома родила детей, родила дома без врачей. Уехала на другой конец света, не имея средств, уехала на одном только намерении. А тут испугалась кашля. Я, которая ничего не боится, испугалась врачей", – заявила женщина.

По предварительным данным, причиной смерти малыша стал коклюш. Ранее мама мальчика в своих соцсетях объясняла, почему отдает предпочтение родам дома. По ее словам, это "самый лучший иммунитет ребенку на всю жизнь".



Фото: соцсети

Виноваты врачи?

Врач-педиатр Юлия Сиверцова в интервью Москве 24 заявила, что нужно делать все прививки, которые предусмотрены специальным календарем.

"Потому что потом случаются такие истории: смерть ребенка от дифтерии, от коклюша, столбняка и прочих инфекций. Просто потом мы стоим в больницах, кусаем локти и обвиняем врачей", – объяснила эксперт.





Юлия Сиверцова врач-педиатр Прививки, которые делаются при рождении, очень важны. Календарем прививок предусмотрены прививки от самых страшных болезней, которые, к сожалению, до сих пор еще есть в мире, и у этих болезней очень плохой прогноз. Коклюш туда тоже входит. Это очень тяжелое вирусное заболевание.

В свою очередь, врач-педиатр Лариса Егорова также согласилась, что проводить вакцинацию малышу в первые месяцы жизни критически важно.

"Очень тяжело переносится коклюш, а первые три месяца там вообще очень трудно без осложнений выйти из этой ситуации. Особенно опасно первые полгода. АКДС (вакцина от коклюша. – Прим. ред.) надо делать. Сейчас есть и ослабленные варианты, внимание обращается на аллергию, на весь фон здоровья ребенка", – сказала собеседница Москвы 24.

Вместе с тем Егорова подчеркнула, что показывать малыша врачам необходимо, поскольку они профессионально наблюдают за развитием ребенка. "Врачи могут найти сочетание тех признаков, которые родители не увидят и не поймут, что в сочетании с маленькими симптомами уже будет формироваться синдром, заболевание, от которого потом трудно будет вылечиться, потому что вовремя не начато лечение", – объяснила педиатр.

Несмотря на то что сейчас много информации есть в интернете, Егорова призвала родителей не заниматься диагностированием и лечением заболеваний самостоятельно, поскольку часто за это можно расплатиться жизнью своего ребенка.

