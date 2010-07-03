Педиатры прокомментировали гибель ребенка в семье сыроедов из Петербурга

Семья, пропагандировавшая сыроедение, обвинила врачей в смерти своего полугодовалого сына. По словам родителей, мальчик впал в кому, затем его подключили к аппарату ИВЛ, но спасти ребенка не удалось. Известно, что малыш появился на свет без помощи медиков и пара сознательно его не прививала. Разбираемся, могло ли отсутствие вакцинации спровоцировать такие последствия и нужно ли грудного ребенка регулярно показывать специалистам.
"Я, которая ничего не боится, испугалась врачей"
В Сети распространилась трагическая история пропагандировавшей сыроедение семьи из Санкт-Петербурга. Около полугода назад у пары на Бали родился ребенок. По информации из соцсетей известно, что малыша не прививали. Отмечается, что со временем у него развился кашель, родители вернулись в Россию, но якобы никаких действий не предпринимали, пока мальчику не стало совсем плохо.
Позднее ребенка госпитализировали – он впал в кому. "Сегодня узнали, что у него третья степень, на ИВЛ, без сознания, не реагирует ни на что. Весь в трубочках, по которым получает медикаменты и еду", – написал отец малыша в своем Instagram.
Освещая ситуацию в Instagram, пара просила советов у своих подписчиков относительно лечения малыша. Предложения в комментариях были разными: "Читайте сказки, музыка классическая... Разговаривайте, зовите его обратно, пусть возвращается", – порекомендовал один из них.
Кто-то предпочитал просто вместе с родителями помолиться за здоровье ребенка. Однако спасти его не удалось, несмотря на все старания врачей, которые, со слов женщины, настояли на госпитализации. В итоге в случившемся пара обвинила именно медиков. По их мнению, врачи загубили малыша "химией". Себя виноватыми родители не считают: мать мальчика в Instagram написала, что сын был бы жив, если бы "не то, что с ним сделали врачи".
"Виню, что повелась на страх. Я, которая дома родила детей, родила дома без врачей. Уехала на другой конец света, не имея средств, уехала на одном только намерении. А тут испугалась кашля. Я, которая ничего не боится, испугалась врачей", – заявила женщина.
По предварительным данным, причиной смерти малыша стал коклюш. Ранее мама мальчика в своих соцсетях объясняла, почему отдает предпочтение родам дома. По ее словам, это "самый лучший иммунитет ребенку на всю жизнь".
Виноваты врачи?
Врач-педиатр Юлия Сиверцова в интервью Москве 24 заявила, что нужно делать все прививки, которые предусмотрены специальным календарем.
"Потому что потом случаются такие истории: смерть ребенка от дифтерии, от коклюша, столбняка и прочих инфекций. Просто потом мы стоим в больницах, кусаем локти и обвиняем врачей", – объяснила эксперт.
В свою очередь, врач-педиатр Лариса Егорова также согласилась, что проводить вакцинацию малышу в первые месяцы жизни критически важно.
"Очень тяжело переносится коклюш, а первые три месяца там вообще очень трудно без осложнений выйти из этой ситуации. Особенно опасно первые полгода. АКДС (вакцина от коклюша. – Прим. ред.) надо делать. Сейчас есть и ослабленные варианты, внимание обращается на аллергию, на весь фон здоровья ребенка", – сказала собеседница Москвы 24.
Вместе с тем Егорова подчеркнула, что показывать малыша врачам необходимо, поскольку они профессионально наблюдают за развитием ребенка. "Врачи могут найти сочетание тех признаков, которые родители не увидят и не поймут, что в сочетании с маленькими симптомами уже будет формироваться синдром, заболевание, от которого потом трудно будет вылечиться, потому что вовремя не начато лечение", – объяснила педиатр.
Несмотря на то что сейчас много информации есть в интернете, Егорова призвала родителей не заниматься диагностированием и лечением заболеваний самостоятельно, поскольку часто за это можно расплатиться жизнью своего ребенка.