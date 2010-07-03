Юрист рассказал, что может грозить хранившей новорожденную дочь в шкафу матери

На Урале женщина самостоятельно родила ребенка в ванной и около полугода прятала его в шкафу. Истощенную малышку случайно обнаружили знакомые матери, пришедшие к ней в гости. Против женщины уже возбудили уголовное дело. Разбираемся, почему она так обращалась с ребенком и что ей за это может грозить.

Жизнь в шкафу

Фото: соцсети

Жительница свердловского Карпинска около полугода назад родила девочку. И все это время 37-летняя мать прятала младенца в шкафу. Истощенную малышку нашли гости, пришедшие к женщине домой. Они же позднее вызвали скорую и полицию, сотрудники которой констатировали плачевное состояние девочки.

"У нее, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания", – рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что мать малышки в период беременности не состояла на учете в женской консультации, подтверждающих документов о рождении девочки не имеет. О том, что у нее будет ребенок, женщина узнала примерно на пятом месяце. Идти на аборт было поздно из-за достаточно большого срока. В результате она самостоятельно родила девочку в ванной.

Сейчас женщину направили на обследование психологического состояния, поскольку она до сих пор не может внятно объяснить, почему так поступила с ребенком. Вместе с тем уточняется, что у нее есть еще двое детей: мальчик 13 лет и трехлетняя дочка.





Валерий Горелых официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Семья ее друзьями характеризуется положительно, никаких жалоб от соседей не поступало в полицию, на учетах они не состояли. Женщина старшего ребенка отводила в школу по утрам, младшего – в садик, а затем шла на работу в коммерческое предприятие, где она трудится экономистом, оставляя малышку без присмотра.

По факту произошедшего в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", а также по статье "Истязание".

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что на старших детей оформлена опека на бабушку. А их новорожденную сестру переводят из местной больницы в областную.

"Я поговорила с коллегой в регионе, предложила перевести девочку в Москву, но пока необходимо комплексное медицинское обследование, чтобы оценить ее состояние здоровья. А мы готовим обращение в прокуратуру в том числе с целью проверки деятельности/бездеятельности органов системы профилактики в этом конкретном случае", – написала Кузнецова в соцсетях.

"Как живая, зовут Полина"

Мать истощенной девочки рассказывала, что ребенок умер после родов, объяснила порталу e1.ru знакомая семьи. По ее словам, обнаружили младенца коллеги женщины, которые пришли к ней в гости.

"Они начали выпивать, потом услышали странные звуки, а мать уже была пьяная. Они залезли в шкаф, а там ребенок лежит в сумке. Они были уже пьяные, начали реветь, снимать на видео этого ребенка, спрашивать мать, как так, зачем, за что такое ребенку", – рассказала она.





знакомая семьи Мальчик-то молчал, а девочка в садике говорила, что у них есть кукла, "как живая, зовут Полина". Но никто внимания не обращал: думали, девочка маленькая, фантазирует.

Другая местная жительница рассказала, что женщина якобы хотела убить девочку, но рука не поднялась, поэтому она решила, что малышка умрет от голода. "Ребенка подкармливал старший сын. Мать, я так понимаю, угрожала, чтобы он не говорил никому о ней", – пояснила она.

Еще одна знакомая семьи Елена рассказала Москве 24, что женщина никогда не была замечена в "нехороших историях".





Елена знакомая семьи Хорошая мама, улыбчивая, приветливая! Я считаю, что ее сейчас надо поддержать, а не клевать! Человек со светлым разумом такое бы не сделал, видимо, что-то случилось в голове.

Подруга матери малышки Ирина также сообщила телеканалу Москва 24, что женщина ухаживала за своими детьми: они ходили в кружки, секции, всегда были "одеты и обуты", "накормлены и напоены".

"Она разошлась со своим мужем, по идее, когда они расходились, она уже была беременная. Когда я ее видела 3 июня, соответственно, у нее ребенок уже был родившийся, она вполне улыбалась", – добавила Ирина.

В свою очередь, отец женщины, прятавшей младенца в шкафу, подтвердил порталу e1.ru, что она весной рассталась со своим мужем. Кроме того, после еще и лишилась работы. Мать истощенной девочки жила в постоянном стрессе, пояснил он.



Ответить по закону

Мать ребенка Юлия. Фото: соцсети

В первую очередь нужно установить факт материнства, поскольку сообщается, что в период беременности и родов мать на учете не состояла, в медицинские учреждения не обращалась. Об этом в интервью Москве 24 рассказала юрист Виктория Данильченко.



"Истязание" женщине может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет, объяснила юрист. По части 2 статьиженщине может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет, объяснила юрист. А по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" – штраф в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года. Обязательные, исправительные либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.



Кроме того, в отношении женщины может быть возбуждено дело и по статье "Оставление в опасности", которая также предполагает наложение штрафа, принудительные работы или лишение свободы. Если ребенок не выживет, то дело, вероятнее всего, переквалифицируют на более жесткую статью, объяснила Данильченко.





Виктория Данильченко юрист Если экспертиза признает женщину вменяемой, то ей грозит уголовное наказание. Поэтому в отношении девочки она будет сначала ограничена, а потом лишена родительских прав. Ребенок будет передан органам опеки. Бывший муж и предполагаемый отец при желании может обратиться в органы опеки, подтвердить факт отцовства и забрать девочку себе.

Вместе с тем если установят, что и в отношении старших детей со стороны матери было ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, то ее, скорее всего, лишат родительских прав или же ограничат в них.



Травма на всю жизнь?

Фото: соцсети

Семейный психолог Юлия Макарова уверена, что такое поведение матери способно самым худшим образом отразиться на детях. Вместе с тем, по мнению эксперта, психически здоровый человек так поступить с собственным ребенком не может.

"Детям сейчас нужна помощь высокопрофессиональных специалистов", – подчеркнула Макарова в интервью Москве 24.





Юлия Макарова семейный психолог Это очень существенная травма, это не просто "что-то было в детстве". Это кризис, катастрофичная ситуация. Ты живешь с мамой, сам маленький, она твой единственный источник заботы о тебе, а она проявляет крайне деструктивное поведение.

Главное, что дети должны получить от родителей, – это заботу в семье, видеть положительный пример. "Если этот навык родителям не присущ, то они не могут сформировать его в детях. Впоследствии это взрослый, который имеет травматическое детство, который абсолютно не умеет о себе заботиться", – сказала психолог.

Вместе с тем, по мнению Макаровой, трехлетняя девочка вряд ли понимала, что конкретно происходит дома. На ней в большей степени могли отразиться взаимоотношения с матерью, которые вряд ли были здоровыми, подытожила специалист.