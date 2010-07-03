Юрист рассказал, что может грозить хранившей новорожденную дочь в шкафу матери

На Урале женщина самостоятельно родила ребенка в ванной и около полугода прятала его в шкафу. Истощенную малышку случайно обнаружили знакомые матери, пришедшие к ней в гости. Против женщины уже возбудили уголовное дело. Разбираемся, почему она так обращалась с ребенком и что ей за это может грозить.
Жизнь в шкафу
Жительница свердловского Карпинска около полугода назад родила девочку. И все это время 37-летняя мать прятала младенца в шкафу. Истощенную малышку нашли гости, пришедшие к женщине домой. Они же позднее вызвали скорую и полицию, сотрудники которой констатировали плачевное состояние девочки.
"У нее, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания", – рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Он уточнил, что мать малышки в период беременности не состояла на учете в женской консультации, подтверждающих документов о рождении девочки не имеет. О том, что у нее будет ребенок, женщина узнала примерно на пятом месяце. Идти на аборт было поздно из-за достаточно большого срока. В результате она самостоятельно родила девочку в ванной.
Сейчас женщину направили на обследование психологического состояния, поскольку она до сих пор не может внятно объяснить, почему так поступила с ребенком. Вместе с тем уточняется, что у нее есть еще двое детей: мальчик 13 лет и трехлетняя дочка.
По факту произошедшего в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", а также по статье "Истязание".
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что на старших детей оформлена опека на бабушку. А их новорожденную сестру переводят из местной больницы в областную.
"Я поговорила с коллегой в регионе, предложила перевести девочку в Москву, но пока необходимо комплексное медицинское обследование, чтобы оценить ее состояние здоровья. А мы готовим обращение в прокуратуру в том числе с целью проверки деятельности/бездеятельности органов системы профилактики в этом конкретном случае", – написала Кузнецова в соцсетях.
"Как живая, зовут Полина"
Мать истощенной девочки рассказывала, что ребенок умер после родов, объяснила порталу e1.ru знакомая семьи. По ее словам, обнаружили младенца коллеги женщины, которые пришли к ней в гости.
"Они начали выпивать, потом услышали странные звуки, а мать уже была пьяная. Они залезли в шкаф, а там ребенок лежит в сумке. Они были уже пьяные, начали реветь, снимать на видео этого ребенка, спрашивать мать, как так, зачем, за что такое ребенку", – рассказала она.
Другая местная жительница рассказала, что женщина якобы хотела убить девочку, но рука не поднялась, поэтому она решила, что малышка умрет от голода. "Ребенка подкармливал старший сын. Мать, я так понимаю, угрожала, чтобы он не говорил никому о ней", – пояснила она.
Еще одна знакомая семьи Елена рассказала Москве 24, что женщина никогда не была замечена в "нехороших историях".
Подруга матери малышки Ирина также сообщила телеканалу Москва 24, что женщина ухаживала за своими детьми: они ходили в кружки, секции, всегда были "одеты и обуты", "накормлены и напоены".
"Она разошлась со своим мужем, по идее, когда они расходились, она уже была беременная. Когда я ее видела 3 июня, соответственно, у нее ребенок уже был родившийся, она вполне улыбалась", – добавила Ирина.
В свою очередь, отец женщины, прятавшей младенца в шкафу, подтвердил порталу e1.ru, что она весной рассталась со своим мужем. Кроме того, после еще и лишилась работы. Мать истощенной девочки жила в постоянном стрессе, пояснил он.
Ответить по закону
В первую очередь нужно установить факт материнства, поскольку сообщается, что в период беременности и родов мать на учете не состояла, в медицинские учреждения не обращалась. Об этом в интервью Москве 24 рассказала юрист Виктория Данильченко.
А по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" – штраф в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года. Обязательные, исправительные либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.
Кроме того, в отношении женщины может быть возбуждено дело и по статье "Оставление в опасности", которая также предполагает наложение штрафа, принудительные работы или лишение свободы. Если ребенок не выживет, то дело, вероятнее всего, переквалифицируют на более жесткую статью, объяснила Данильченко.
Вместе с тем если установят, что и в отношении старших детей со стороны матери было ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, то ее, скорее всего, лишат родительских прав или же ограничат в них.
Травма на всю жизнь?
Семейный психолог Юлия Макарова уверена, что такое поведение матери способно самым худшим образом отразиться на детях. Вместе с тем, по мнению эксперта, психически здоровый человек так поступить с собственным ребенком не может.
"Детям сейчас нужна помощь высокопрофессиональных специалистов", – подчеркнула Макарова в интервью Москве 24.
Главное, что дети должны получить от родителей, – это заботу в семье, видеть положительный пример. "Если этот навык родителям не присущ, то они не могут сформировать его в детях. Впоследствии это взрослый, который имеет травматическое детство, который абсолютно не умеет о себе заботиться", – сказала психолог.
Вместе с тем, по мнению Макаровой, трехлетняя девочка вряд ли понимала, что конкретно происходит дома. На ней в большей степени могли отразиться взаимоотношения с матерью, которые вряд ли были здоровыми, подытожила специалист.