Соседи рассказали о семье блогера-сыроеда, у которого умер месячный ребенок в Сочи

В Сочи от истощения умер ребенок в семье петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого. По данным СМИ, младенец появился на свет в феврале этого года во время домашних родов. Его родители якобы не стали регистрировать этот факт через ЗАГС. Рассказываем подробности произошедшего и разбираемся, чем опасно голодание для новорожденных.



"Мастер по работе с телом и сознанием"

Трагедия произошла в Сочи 8 марта. В этот день родители привезли малыша в медучреждение. Им пришлось обратиться за помощью на фоне ухудшения здоровья ребенка, в частности из-за его длительного отказа от еды, сообщили в краевом управлении СК. Однако на месте выяснилось, что младенец уже скончался. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным СМИ, речь идет о ребенке петербургского блогера Максима Лютого, пропагандирующего сыроедение.

В прошлом году он переехал жить в Краснодарский край вместе с гражданской супругой Оксаной Мироновой. Семейная пара снимала жилье в поселке Вардане (микрорайон в Лазаревском районе Сочи). Их малыш появился на свет в начале февраля, сообщает газета "Известия". При этом роды якобы были организованы на дому и без помощи врачей. Родители не стали регистрировать появление ребенка через ЗАГС. Состояние младенца ухудшилось в марте. Он стал испытывать трудности с дыханием, начались хрипы, появились судороги. Источник издания рассказал, что ребенок умер от истощения и пневмонии.

Знакомые заявляют, что блогер якобы игнорировал потребности малыша и пытался перевести его на праноедение (солнцеедение). Эта философия предполагает полный или длительный отказ от пищи и воды. Мать умершего ребенка якобы отпустили под подписку о невыезде. Сейчас она лежит в больнице, поскольку травмировалась после домашних родов, сообщил источник РЕН ТВ. При этом отца задержали на 10 суток, предположительно, за неповиновение полицейским. Он якобы попытался сбежать из служебной машины после общения со следователями.

Максим Лютый является основателем клуба, в сферу деятельности которого входят физиология, психосоматика, йога, эзотерика и другие практики. На сайте организации он позиционирует себя как "мастер по работе с телом и сознанием человека". В своих соцсетях блогер также указал, что уже 10 лет придерживается сыроедения и "13 лет оздоравливает людей". Мужчина утверждает, что в прошлом оставил несколько хронических заболеваний и 25 килограммов лишнего веса. Он предлагает подписчикам свои программы и другие услуги. За 10 дней "перезагрузки" в Сочи под его наблюдением придется заплатить 39 тысяч рублей, а за одну персональную консультацию – 7 тысяч рублей. В 90-е годы мужчина якобы был судим за наркотики, сообщает "Фонтанка".



"Он больной человек"

Соседка блогера рассказала, что из-за увлечения его семьи сыроедением местные жители дали им прозвище "голодные". "Приехали, сняли жилье. Мы их зовем "голодные", потому что едят только то, что сырое: капусту, морковку, груши. Ну и все. А как они там живут, Бог его знает", – уточнила женщина.

В свою очередь, знакомая пары сообщила, что во время беременности избранница блогера якобы ходила к соседям, чтобы в тайне от него поесть.





знакомая пары Наверное, его девушка была под сильным давлением, в позиции жертвы. Потому что должны включаться материнские инстинкты, когда ребенок голодал. Более того, она приходила беременная в соседский дом и кушала из-под полы. Ее кормили знакомые девочки капустой. Видимо, он не давал ей кушать. Короче, он больной человек. Внешне это не скажешь.

Практики вроде праноедения, которые подразумевают отказ от еды и воды, недопустимо применять к детям до 18 лет, а тем более к младенцам. Об этом Москве 24 рассказала врач-педиатр Юлия Сиверцова.

"Слишком длительное голодание вредно даже для взрослого, а для младенца просто недопустимо. Это может привести к обезвоживанию организма", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, ребенку до года ежедневно нужно потреблять 100 миллилитров жидкости на килограмм веса. "За сутки ребенок теряет 200–300 миллилитров жидкости с мочой, слезами, потом и так далее. Для новорожденного весом три с небольшим килограмма – это потеря около 10% массы. В тяжелых случаях такое обезвоживание организма может привести к острой почечной недостаточности, отеку мозга и смерти", – сказала Сиверцова.

Педиатр добавила, что здоровый младенец самостоятельно не станет отказываться от еды. Если такое происходит, то не исключено, что у ребенка могут быть врожденные патологии ротовой полости, желудка или пищевода, заключила Сиверцова.

