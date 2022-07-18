В Москве госпитализирован младенец после обрезания в домашних условиях

Фото: Игорь Иванко/Москва 24

Московские полицейские начали проверку после госпитализации восьмидневного мальчика с кровотечением, которое началось после обрезания, проведенного в домашних условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В полицию из Морозовской детской городской клинической больницы поступило сообщение о том, что к ним нарядом скорой помощи доставлен мальчик в возрасте восьми дней с кровотечением после обрезания крайней плоти", – сказал собеседник агентства.

В ходе разбирательств выяснилось, что родители новорожденного нашли врача в интернете. Он приехал и провел процедуру дома. На следующий день родители делали перевязку и сорвали заживающую рану, что спровоцировало кровотечение.

Ранее младенец попал в больницу после сделанной ему на дому операции по обрезанию в Москве. Частный врач провел мальчику 2022 года рождения операцию по обрезанию, после которой у ребенка сильно ухудшилось состояние. Отмечалось, что состояние ребенка ухудшилось из-за проявившейся аллергии на использованное лекарство.