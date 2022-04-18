Состояние попавшего в больницу Москвы после обрезания на дому младенца тяжелое – омбудсмен

14:22
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Младенец находится в больнице в тяжелом состоянии после сделанной ему на дому операции по обрезанию в Москве, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
"Да, ребенок находится сейчас в медицинском учреждении в тяжелом состоянии. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – отметила Ярославская.
Она сообщила, что будет следить за судьбой ребенка. По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело.
По информации Следственного комитета РФ по Москве, инцидент произошел 17 апреля в Тимирязевском районе столицы. Частный врач провел мальчику 2022 года рождения операцию по обрезанию, после которой у ребенка сильно ухудшилось состояние.
В настоящее время ребенок в состоянии комы находится в одном из столичных медучреждений. Как отмечала Ярославская, состояние ребенка ухудшилось из-за проявившейся аллергии на использованное лекарство.
В настоящее время следователи устанавливают, имел ли подозреваемый лицензию на осуществление медицинской деятельности. Также на данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.
Прокуратура Москвы также взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Ранее сообщалось, что в Москве девочка умерла после операции по восстановлению ушной раковины. Уточнялось, что операция прошла успешно, но по ее окончании состояние пациентки ухудшилось. Проводились реанимационные мероприятия. Однако спасти девочку не удалось. По факту случившегося правоохранители начали проверку.
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