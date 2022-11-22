Акушер предупредила о смертельной опасности домашних родов

В Подмосковье врачи спасли многодетную мать, которая едва не погибла во время домашних родов. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики выполнили кесарево сечение и в итоге спасли не только мать, но и ребенка. Разбираемся, чем могут быть опасны домашние роды и почему некоторые роженицы продолжают избегать больниц.



Рожала в шестой раз

Многодетная мать из Московской области попала в больницу с осложнением после того, как решила в шестой раз рожать на дому. Об этом 21 ноября рассказали в пресс-службе Минздрава региона.





пресс-служба Минздрава Московской области В Московский областной центр охраны материнства и детства поступила 41-летняя женщина на 39-й неделе беременности в тяжелом состоянии. Как выяснилось, пациентка не посещала женскую консультацию и не вставала на учет по беременности, а роды решила провести дома, как и пять предыдущих.

Медики выявили у женщины опасную патологию, которая угрожала жизни матери и ребенка, – преэклампсию. Она характеризуется резким повышением кровяного давления, а также развитием отеков.

"При проведении обследования у нее (матери. – Прим. ред.) диагностирована отслойка плаценты на фоне высокого давления. В экстренном порядке в течение 30 минут с момента поступления проведены все необходимые исследования, пациентке было выполнено кесарево сечение", – сообщила заведующая родовым отделением Анна Серегина.

В итоге жительница Подмосковья родила здоровую девочку весом 2 780 граммов и ростом 52 сантиметра. Отмечается, что сейчас она и ребенок чувствуют себя хорошо, но все еще находятся под наблюдением специалистов. Кроме того, врачи сохранили роженице репродуктивную функцию. Таким образом, при желании она сможет стать мамой и в седьмой раз.



Риск летального исхода

Домашние роды сопряжены с реальной опасностью для жизни как будущей матери, так и ее ребенка. Такую позицию в беседе с Москвой 24 высказала профессор кафедры акушерства и гинекологии Сеченовского университета, врач – акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук Наталья Трифонова. При этом на дому будут небезопасны даже запланированные роды, подчеркивает эксперт.





Наталья Трифонова профессор кафедры акушерства и гинекологии Сеченовского университета, врач – акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук В домашних условиях отсутствует оборудование, которое контролирует состояние плода в родах. Например, у плода может возникнуть острая гипоксия. Если это вовремя не зафиксировать, это может повлиять на его здоровье вплоть до летального исхода.

Одна из самых опасных ситуаций во время родов – это кровотечение, отмечает врач. "При кровотечении пациентку моментально нужно подать в операционную, речь идет о ее жизни. Поэтому все роддома устроены так, что операционная находится в шаговой доступности от родового бокса. В домашних условиях риски летального исхода при кровотечениях значительно вырастают", – подчеркнула Трифонова.

Она также добавила, что санитарные условия в роддомах находятся на очень высоком уровне, потому что российские СанПиНы одни из самых строгих в мире.

Сторонники домашних родов иногда приводят аргумент, что спокойная домашняя обстановка помогает женщине расслабиться и легче справиться с болевыми ощущениями. По словам эксперта, возможно, в некоторых случаях это действительно так. Однако и в современных стационарах сейчас стараются создать более располагающую обстановку, подчеркнула врач.





Наталья Трифонова профессор кафедры акушерства и гинекологии Сеченовского университета, врач – акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук Мы являемся сторонниками приглушенного освещения в родовых боксах, используем успокаивающую музыку для создания более расслабляющей обстановки. Также с болевыми ощущениями в стационаре помогают справиться современные методы обезболивания, которые широко применяются в практике.

Тем женщинам, которых беспокоит отношение к роженицам в роддоме, она напомнила о возможности пригласить на роды супруга, что по возможности приблизит весь процесс к естественным условиям.



Серая зона в законодательстве

Домашние роды в России находятся в серой зоне с точки зрения права, рассказала Москве 24 юрист Мария Ярмуш. С одной стороны, они напрямую не запрещены, но с другой – никак не регламентированы в законодательстве, объясняет специалист.





Мария Ярмуш юрист Прописать прямой запрет на домашние роды нельзя, потому что ситуации бывают разные. У женщины могут внезапно отойти воды, и она просто физически не успеет добраться до роддома, ей придется рожать дома. При прямом запрете такие роженицы оказались бы нарушителями закона.

Вместе с тем медработники не вправе легально принимать роды на дому, например заключать договоры на оказание подобных услуг, отметила Мария Ярмуш. "Если медработник согласится на коммерческой основе принимать роды вне медицинского учреждения, ему грозит ответственность вплоть до уголовного преследования. Тем более если роды пройдут с осложнениями или неудачно", – комментирует эксперт.

С другой стороны, самой женщине, потерявшей ребенка во время плановых домашних родов, уголовная ответственность не грозит, уточнила юрист. "Если женщина доверилась во время родов поветухе и ребенок не выжил, по закону отвечать будет поветуха, но не мать", – отметила она.

Совсем другая ситуация складывается, если будущая мать изначально не хотела оставлять ребенка в живых, продолжает эксперт.





Мария Ярмуш юрист Если мать явно специально не вызвала скорую помощь и довела дело до гибели ребенка, тогда ее могут привлечь к уголовной ответственности, например, за убийство.

Однако в этом случае женщина вряд ли будет приглашать к себе посторонних людей в лице акушерки, подчеркнула юрист.

После домашних родов обязательно следует зафиксировать факт появления ребенка на свет, говорит Мария Ярмуш. По ее словам, для этого необходимо вызвать скорую помощь. Эксперт также добавила, что во время визита медиков сторонники домашних родов зачастую выдают все случившееся за внеплановые роды, чтобы избежать лишних вопросов.

