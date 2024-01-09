Глава СК РФ поручил возбудить дело против блогера Косенко

Фото: instagram.com (принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sergey_kosenko

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против блогера Сергея Косенко из-за совершения им противоправных действий в отношении новорожденного. Такое решение принято в связи с обращением представителей госорганов и общественных институтов, сообщает официальный телеграм-канал СК РФ.

По данным следствия, находящийся за границей Косенко опубликовал в соцсетях, запрещенных в РФ, видео, на котором он бросает двухмесячного ребенка в снег.

Бастрыкин поручил следователям инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче блогера российским правоохранителям и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина сообщила, что намерена обратиться в СК РФ из-за видео Косенко. Сам блогер утверждает, что на кадрах была кукла, однако пользователи интернета не поверили этим словам и заявили, что видели, как младенец открывал глаза.

Останина добавила, что даже если Косенко бросал куклу, то в любом случае он своим подписчикам показал аморальную модель поведения. Сославшись на психологов, она указала, что подобные поступки откладываются в подсознании.