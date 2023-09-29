Москвичка заперла малолетних детей в комнате без еды на сутки

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве женщина заперла собственных маленьких детей в комнате без еды и одежды, а дверь заставила двумя пеноблоками. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации ведомства, мать оставила детей в возрасте двух лет и одного года более чем на сутки одних в квартире на улице Маршала Еременко.

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает, они находятся в больнице. На женщину завели уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

"Ход и результаты расследования уголовного дела, а также соблюдение прав и законных интересов детей на контроле в прокуратуре", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ребенок, завернутый в одеяло, лежал на лестничной клетке первого этажа в подъезде жилого дома. Личность матери ребенка быстро установили. Это ранее судимая за оставление своего ребенка в опасности женщина 1981 года рождения.