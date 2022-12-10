Новорожденную девочку нашли в подъезде жилого дома на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Новорожденную девочку нашли в подъезде жилого дома на Паромной улице, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ребенок, завернутый в одеяло, лежал на лестничной клетке первого этажа. Отмечается, что девочке примерно семь дней. Сейчас младенцу оказывается медицинская помощь. Видимых телесных повреждений нет, но планируется госпитализация.

Личность матери ребенка уже установили. Это ранее судимая за оставление своего ребенка в опасности женщина 1981 года рождения. Ведется ее розыск.

Ранее 20-летняя жительница Санкт-Петербурга выбросила новорожденного ребенка во двор дома на улице Достоевского. Девушка родила девочку без признаков жизни и выбросила ее во двор. Мать госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".

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