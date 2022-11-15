Двухлетний ребенок два дня просидел в закрытом неотапливаемом доме без еды в Туве

Фото: пресс-служба МВД по Республике Тыва

Двухлетний ребенок два дня провел в закрытом на замок неотапливаемом доме без еды в селе в Туве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

В воскресенье, 13 ноября, в полицию сообщили, что в одном из домов села Тоора-Хем дерутся люди в состоянии алкогольного опьянения. В ходе работы правоохранители обнаружили ребенка, который находился один в неотапливаемом помещении, закрытом на замок.

"Установлено, что мать ребенка, 40-летняя жительница села Тоора-Хем, находится в лечебном учреждении в Кызыле, а отец ребенка, 39-летний местный житель, оставил ребенка дома одного 11 ноября. В период времени с 11 по 13 ноября мужчина распивал спиртные напитки", – говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

В отношении отца мальчика возбудили уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса РФ ("Оставление в опасности").

Ранее сообщалось, что недалеко от жилого дома в Мордовии обнаружили двух новорожденных двойняшек в картонной коробке. Новорожденные появились на свет в течение дня накануне их обнаружения. Возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".



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