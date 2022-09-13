В Нижнем Новгороде задержали женщину, выбросившую новорожденного сына из окна

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Полиция и следователи в Нижнем Новгороде установили личность женщины, подозреваемой в покушении на убийство своего новорожденного сына, которого она выбросила из окна в кусты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Инцидент произошел в августе этого года. Младенца обнаружила в кустах прохожая. Новорожденного доставили в детскую городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Было возбуждено два уголовных дела по статьям "Оставление в опасности" и "Покушение на убийство матерью новорожденного".

В ходе допроса 24-летняя подозреваемая заявила, что родила сына 12 августа 2022 года, роды прошли на дому, за медицинской помощью она не обращалась.

"Не намереваясь растить ребенка и заниматься его воспитанием, она решила избавиться от него. С этой целью выбросила ребенка из окна квартиры в кустарники", – говорится в сообщении.

Уточняется, что следственные действия продолжаются. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что мужчина перевесил ребенка через перила балкона 13-го этажа на востоке Москвы и выкрикивал угрозы сбросить его вниз. Прибывшие полицейские задержали его. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

До этого в Якутске мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался скинуть из окна двух своих детей. Как рассказал обратившийся в полицию очевидец, в открытом окне на девятом этаже он заметил силуэты детей, которых кто-то пытался столкнуть.

На место происшествия отправился участковый. Ему удалось попасть в квартиру, откуда раздавались крики, и задержать подозреваемого. Дети рассказали участковому, что разозленный отец поставил их на подоконник и грозился сбросить.