В Якутске мужчина пытался скинуть своих детей с девятого этажа

Фото: МВД по Республике Саха (Якутия)

В Якутске мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался скинуть из окна двух своих детей. Об этом говорится на сайте МВД по Республике Саха.

Уточняется, что инцидент произошел утром 16 августа в одном из многоквартирных домов на улице Кирова. Как рассказал обратившийся в полицию очевидец, в открытом окне на девятом этаже он заметил силуэты детей, которых кто-то пытался столкнуть.

На место происшествия отправился участковый. Ему удалось попасть в квартиру, откуда раздавались крики, и задержать подозреваемого. Дети рассказали участковому, что разозленный отец поставил их на подоконник и грозился сбросить.

В МВД подчеркнули, что в настоящее время дети находятся в реабилитационном центре. Материалы проверки направят в региональное управление СК.

Ранее сообщалось, что суд приговорил Леонида Кудрявцева, выкинувшего своего сына из окна 5-го этажа, к 12 годам лишения свободы. Прошлым летом на юго-востоке Москвы сотрудники полиции обнаружили мальчика с травмами, характерными для падения с высоты. Позже стало известно, что ребенка выкинул из окна собственный отец, после чего сбежал. Он был задержан сотрудниками полиции. Москвич признался, что выбросил сына с 5-го этажа.

