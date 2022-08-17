В Якутске мужчина пытался скинуть своих детей с девятого этажа

17:23
Фото: МВД по Республике Саха (Якутия)
В Якутске мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался скинуть из окна двух своих детей. Об этом говорится на сайте МВД по Республике Саха.
Уточняется, что инцидент произошел утром 16 августа в одном из многоквартирных домов на улице Кирова. Как рассказал обратившийся в полицию очевидец, в открытом окне на девятом этаже он заметил силуэты детей, которых кто-то пытался столкнуть.
На место происшествия отправился участковый. Ему удалось попасть в квартиру, откуда раздавались крики, и задержать подозреваемого. Дети рассказали участковому, что разозленный отец поставил их на подоконник и грозился сбросить.
В МВД подчеркнули, что в настоящее время дети находятся в реабилитационном центре. Материалы проверки направят в региональное управление СК.
Ранее сообщалось, что суд приговорил Леонида Кудрявцева, выкинувшего своего сына из окна 5-го этажа, к 12 годам лишения свободы. Прошлым летом на юго-востоке Москвы сотрудники полиции обнаружили мальчика с травмами, характерными для падения с высоты. Позже стало известно, что ребенка выкинул из окна собственный отец, после чего сбежал. Он был задержан сотрудниками полиции. Москвич признался, что выбросил сына с 5-го этажа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: