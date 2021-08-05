Соседи рассказали о неадекватном поведении отца, выбросившего сына с 5-го этажа

4 августа на юго-востоке Москвы сотрудники полиции обнаружили мальчика с травмами, характерными для падения с высоты. Позже стало известно, что ребенка выкинул из окна собственный отец. Правоохранители уже задержали мужчину, он дал признательные показания. Подробнее о происшествии читайте в нашем материале.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

"По поводу выкидыша ребенка"

Двухгодовалого мальчика с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили 2 августа на юго-востоке Москвы вблизи жилого дома по улице Шумилова. Ребенок остался жив, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным следствия, ребенка выбросил из окна квартиры на пятом этаже его собственный отец, Леонид Кудрявцев, после чего сбежал. Также в момент инцидента в квартире находилась бабушка мальчика. А вот матери рядом не было, ее местонахождение устанавливается.

Кудрявцева задержали 5 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего").

Кудрявцев сразу дал признательные показания.





– По поводу выкидыша ребенка в окно.

– Какого ребенка?

– Моего сына.

– В какое окно вы его выкинули?

– На балконе.

из допроса Кудрявцева – По какому поводу задержаны?– По поводу выкидыша ребенка в окно.– Какого ребенка?– Моего сына.– В какое окно вы его выкинули?– На балконе.

Отмечается, что ранее мужчина не был судим, однако его привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего и потребление спиртных напитков в запрещенных местах.

"Извини, я не специально"

Как сообщает "Московский комсомолец", пострадавшего мальчика к бабушке в Москву привез сам отец. Якобы пенсионерку тревожили отношения в молодой семье, где рос ее внук: пара систематически скандалила. С начала пандемии коронавируса молодая семья проживала в Подольске. Именно оттуда незадолго до трагедии пенсионерке звонили соседи и рассказывали об очередном шумном скандале между родителями малыша.

Прежде чем приехать в столицу с сыном, Кудрявцев со своей супругой отмечал годовщину свадьбы, где, вероятно, мог употребить запрещенные вещества. Так, со слов пенсионерки, в день трагедии мужчина вел себя странно: то смеялся, то плакал.

По данным источника РИА Новостей в правоохранительных органах, Кудрявцев незадолго до трагедии пришел пьяный в квартиру, где находились бабушка и внук, и в ходе конфликта выкинул ребенка из окна.

Неадекватное состояние мужчины отметили и соседи, которые стали очевидцами происшествия.





соседка, очевидец происшествия Где-то в 21:50 я вышла покурить на улицу, и мне соседка со второго этажа кричит: "Юля, там что-то упало, иди посмотри". Я вышла на дорогу, кричу ей, что там лежит ребенок маленький в крови. Начала вызывать скорую.

Когда женщина подошла к ребенку и подняла голову, она увидела, как в окно смотрит его отец. "Увидела, что отец как раз стоял на балконе… Видно было, хоть и темно, что он был не в состоянии… Я сразу поняла, что он его выкинул", – отметила собеседница.

С ее слов, малыш после падения был жив и даже находился в сознании: мальчик плакал и кричал, что ему больно.

Еще один сосед Кудрявцева Роланд в беседе с телеканалом "360" отметил, что отец малыша появился на улице вскоре после его падения.





Роланд сосед Кудрявцева Мы уже вызвали скорую, после этого выбежал сам Леонид, остановился около ребенка: "Извини, я не специально". И каким-то ненормальным бегом убежал в другую сторону – видно, что неадекватный.

Как отмечают соседи, скорая приехала быстро – "минуты через 2–3". Пострадавшему мальчику оказали первую помощь и госпитализировали. Вскоре на месте оказались и сотрудники полиции.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Что будет дальше

В настоящий момент двухлетний ребенок все еще находится в тяжелом состоянии. По данным СМИ, в ходе падения малыш получил обширные травмы: ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, ушиб легкого, переломы ребер, закрытый перелом шейки бедренной кости и нижней трети бедренной кости со смещением.

При этом утром 5 августа врачи наблюдают положительную динамику в состоянии ребенка, отмечают РИА Новости со ссылкой на источник.

Соцзащита предложит помощь родным мальчика. "Ранее семья за социальной помощью не обращалась. Сотрудники соцзащиты свяжутся с родными мальчика и при необходимости окажут помощь", – заявили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Также по факту инцидента заведена прокурорская проверка, в ходе которой правоохранители оценят и действия матери пострадавшего малыша.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Кузьминской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", – сообщается на сайте прокуратуры города Москвы.

Отмечается, что ход и результаты расследования данного уголовного дела поставлены в прокуратуре Москвы на особый контроль.