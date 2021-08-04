В МВД рассказали о наказании для закурившей на борту самолета из Турции пассажирки

Летевшая бизнес-классом пассажирка рейса Бодрум – Москва решила закурить прямо на борту самолета. После задержания за неподобающее поведение дама заявила, что на нее якобы напали полицейские и "сумасшедший доктор". По ее словам, сигарета была ей нужна, чтобы снять боль из-за перелома ноги. Расскажем все подробности инцидента.



Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

"Не помню, чтобы я прикуривала"

Видео с курящей пассажиркой мгновенно разлетелось по Сети. На кадрах видно, как женщина сидит с сигаретой и периодически стряхивает пепел прямо на пол. Очевидцы сообщают, что на замечания бортпроводников и других пассажиров она не реагировала.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО рассказали, что прибывшие сотрудники установили личность гражданки 1968 года рождения. Согласно показаниям бортпроводников, в полете женщина громко кричала, выражалась нецензурной бранью, размахивала руками, на замечания не реагировала, после чего закурила сигарету.





пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО Женщине было предложено проследовать в дежурную часть. Ввиду того, что она с трудом передвигалась из-за поврежденной ноги, к пункту таможенного контроля прибыли сотрудники аэропорта с креслом для людей с ограниченными возможностями. После этого женщина начала вести себя неадекватно, громко кричать, размахивать руками и нецензурно выражаться в адрес полицейских.



В ведомстве подчеркнули, что на неоднократные требования правоохранителей прекратить противоправные действия задержанная не реагировала. В связи с этим сотрудникам полиции пришлось использовать наручники, после чего пассажирку передали медикам, сообщили там.

Также ведомство предоставило видео, на котором задержанная уже находится в инвалидном кресле в сопровождении полицейских. Женщина разговаривала на смеси английского и русского языков, а затем бросалась на одного из сотрудников.

По итогам разбирательства скандалистку привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, рассказали в пресс-службе управления.



Фото: телеграм-канал Hue

А дальше летать сможет?

Героиней видео стала владелица турфирмы Ирина Таммируусу. В интервью Life она рассказала, что в отделении ее якобы избили.





Ирина Таммируусу Мне хотели еще вколоть что-то, на меня напал там сумасшедший доктор, которого они пригласили. Пришел с коробочкой и сказал: "Я тебе сейчас вколю, что ты просто не вспомнишь, как тебя зовут, и проснешься в сумасшедшем доме".

Позже Таммируусу пообщалась с журналистами нескольких СМИ по поводу случившегося. Она заявила, что извиняться ни перед кем не собирается. Свое поведение женщина объяснила сложным переломом ноги.

"Я не стала бы извиняться перед пассажирами. Считаю, что люди могли бы извиниться передо мной. Потому что, когда человеку плохо в таком состоянии, когда рядом стоят костыли и ты теряешь сознание, хоть какая-то женщина или мужчина могли бы подойти и посмотреть. Человек без сознания фактически", – заявила опальная пассажирка.

По словам женщины, она не помнит, что закурила в самолете. Таммируусу утверждает, что у нее на руках есть медицинское заключение с подтверждением потери сознания.

"Я не знаю, может, они взяли и вставили мне дымящуюся сигарету в рот и сфотографировали. Откуда я знаю, если я была без сознания?" – рассуждает пассажирка.





Ирина Таммируусу Я могла взять сигарету, потому что запах сигареты снимает боль. Я не помню, чтобы я прикуривала.

"Я не помню. Я очнулась в отделении полиции в инвалидном кресле с наручниками", – добавила она.

Женщина утверждает, что ее поведение не было буйным. В качестве аргумента она снова привела сломанную ногу. Также героиня скандала предположила, что потеря сознания могла произойти из-за того, что "стюард мог что-то примешать".

Юрист Василий Воробьев в беседе с Москвой 24 рассказал, что размер штрафа будет определен судом с учетом всех отягчающих обстоятельств.

"Возможно, ей назначат штраф в размере 20-25 тысяч рублей, но при условии того, что оскорбления полицейских были как-то зафиксированы. Маловероятно, что она наговорила на исправительные работы. Однако все зависит обычно еще от отягчающих обстоятельств. Если будет доказано, что она была в состоянии алкогольного опьянения, то наказание действительно может быть в виде исправительных работ", – пояснил Воробьев.

Юрист также отметил, что услуги перевозившей женщину авиакомпании впредь могут стать для нее недоступны.

"Все зависит от позиции авиакомпании. Они могут как навсегда отстранить от полетов, так и на время. Они имеют на это полное право", – подчеркнул юрист.

Однако это не означает, что к ограничениям присоединятся и другие перевозчики, говорит собеседник Москвы 24. По словам Воробьева, в настоящее время нет объединения авиакомпаний, которое могло бы выступить арбитром в подобной ситуации и принять решение за всех.



Анастасия Павелко, Никита Камзин