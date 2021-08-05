В Москве задержали мужчину, который выбросил двухлетнего сына из окна

В Москве задержан мужчина, выбросивший двухлетнего сына из окна пятого этажа на юго-востоке. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве.

Кузьминский суд решит, где будет Леонид Кудрявцев дожидаться приговора. Мужчина уже дал признательные показания.

Мальчик в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии.

После того как Кудрявцев выбросил сына из окна, он еще какое-то время стоял и смотрел на происходящее внизу, рассказали соседи. Скорая, как говорят, приехала за две минуты, но к тому моменту, как прибыли полицейские, отец уже скрылся.

В итоге его все-таки задержали. Уголовное дело завели по статье покушение на убийство.

По данным агентств, Кудрявцева уже судили за неисполнении родительских обязанностей. Мужчина часто выпивал и ссорился с супругой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.